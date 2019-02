Diretta Albissola Arzachena/ Streaming video e tv: scontro diretto per la salvezza (Serie C)

Albissola Arzachena, diretta dall’arbitro Alessandro Di Graci, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Si trovano di fronte due delle squadre in maggiore difficoltà del campionato di terza serie. Addirittura in caduta libera i sardi che, battuti di misura domenica scorsa in casa dall’Arezzo, si sono ritrovati a subire la sesta sconfitta consecutiva, l’ottava nelle ultime nove partite di campionato. Solo il caos penalizzazioni, con la Pro Piacenza ormai nel baratro, preserva l’Arzachena dall’ultimo posto. Con tre punti in più dell’Arzachena, si piazza l’Albissola che a Vercelli ha subito la sua terza sconfitta di fila, la quarta nelle ultime cinque partita. I liguri non vincono dal match interno contro il Cuneo del 16 dicembre scorso.

PROBABILI FORMAZIONI ALBISSOLA ARZACHENA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Comunale di Chiavari. I padroni di casa liguri schiereranno Piccardo in porta, Calcagno sull’out difensivo di destra e Oliana sull’out difensivo di sinistra, mentre l’argentino Gargiulo e Gulli giocheranno come difensori centrali, con la squalifica dello svizzero Rossini, espulso nell’ultima trasferta di Vercelli. A centrocampo spazio a Raja, Damonte e al marocchino Oukhadda, mentre i tre d’attacco schierati dal primo minuto saranno Cais, Cisco e Martignago. Risponderà l’Arzachena con Ruzittu tra i pali e Baldan, Moi e La Rosa titolari nella difesa a tre. Arboleda giocherà come esterno laterale di destra e Trillò come esterno laterale di sinistra, mentre i centrali di centrocampo della formazione sarda saranno Pandolfi, Casini e Bonacquisti. In attacco, spazio alla coppia Sanna-Cecconi.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Il confronto tattico tra le due formazioni vedrà l’Albissola allenata da Claudio Bellucci partire col 4-3-3 come modulo, mentre l’Arzachena di Mauro Gioricho risponderà con un 3-5-2. Unico precedente recente in campionato tra le due formazioni, il match d’andata del torneo in corso, con l’Arzachena vincente di misura, con il punteggio di 1-0, allo stadio Biagio Pirina contro l’Albissola, grazie ad un calcio di rigore trasformato da Gatto nel finale di partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse vedono l’Albissola favorita per la conquista dei tre punti tra le mura amiche contro l’Arzachena. Vittoria interna quotata 2.00 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.15 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 3.65 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.05 da Eurobet, che propone a 1.65 l’under 2.5.



