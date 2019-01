Diretta Arzachena Arezzo/ Streaming video e tv: toscani ampiamente favoriti nelle quote (Serie C)

Arzachena Arezzo, diretta dall’arbitro Giacomo Camplone, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. I sardi si presentano all’appuntamento reduci da quattro sconfitte consecutive, mentre l’Arezzo è riuscito a battere il Pisa nel turno infrasettimanale grazie ad un gol messo a segno da Cutolo. Rete molto importante che ha portato l’Arezzo al quarto posto in classifica, seppur con tre partite in meno rispetto alla Pro Vercelli terza. I sardi proveranno a chiudere una striscia nera, con l’ultimo posto risparmiato finora solo grazie alle note disavventure della Pro Piacenza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Arzachena Arezzo non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA AREZZO

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Biagio Pirina di Arzachena. Sardi in campo con Pini tra i pali e una difesa a tre composta da Baldan, Busatto e Pandolfi. A centrocampo Arboleda coprirà la fascia destra e Trillo la fascia sinistra, mentre Casini e Manca saranno i centrali sulla mediana. Gatto e Ruzzittu (in gol contro Gozzano) sosterranno da trequartisti l’unica punta di ruolo, Sanna. Risponderà l’Arezzo con una difesa a tre composta da Pelagatti, Burzigotti e Pinto davanti all’estremo difensore Pelagotti. Il ghanese Salifu al centro della mediana sarà affiancato da Serrotti e Foglia, mentre la fascia destra sarà affidata a Luciani e la fascia sinistra a Sala. Brunori e Cutolo faranno coppia sul fronte d’attacco.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente si affronteranno il 3-4-1-2 scelto come modulo di partenza dall’allenatore dell’Arzachena, Mauro Giorico, ed il 3-5-2 disegnato dal mister Alessandro Dal Canto, tecnico dell’Arezzo. Nel match d’andata di questo campionato i toscani hanno battuto 2-1 i sardi ribaltando lo svantaggio siglato da Ruzzittu con i gol di Buglio e Persano. Nello scorso campionato è stata invece l’Arzachena a battere 2-1 l’Arezzo con reti di Sanna Curcio su rigore, dopo che i toscani si erano portati avanti con Rinaldi.

PRONOSTICO E QUOTE

Arezzo favorito dalle agenzie di scommesse per la vittoria in trasferta contro l’Arzachena. Successo interno dei sardi quotato 4.30 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.20 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 1.85 la quota per la vittoria esterna dei viola. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.25, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.60.



