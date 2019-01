Diretta Pro Vercelli Albissola/ Streaming video tv: liguri a cerca di riscatto al Piola (Serie C)

Pro Vercelli Albissola, diretta dall’arbitro Francesco Carrione, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 14.30, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. I piemontesi hanno momentaneamente perso la testa della classifica dopo aver visto rinviato il derby contro l’Alessandria nel turno infrasettimanale. Con tre partite in meno rispetto alla Carrarese e due in meno rispetto al Piacenza, la Pro resta comunque a una sola lunghezza dalla vetta, e proverà a riprendersela subito contro un’Albissola ancora a fondo classifica, a tratti convincente negli ultimi due mesi di campionato ma ancora impantanata nelle difficoltà che spesso coinvolgono le formazioni neopromosse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Vercelli Albissola non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno vedere la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ALBISSOLA

Le probabili formazioni che si affronteranno allo stadio Silvio Piola di Vercelli. Piemontesi padroni di casa in campo con Nobile tra i pali e una difesa a quattro schierata rispettivamente dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Berra, Tedeschi, Milesi e Mammarella. A centrocampo terzetto titolare formato da Bellemo, Germano e Schiavon, mentre nel tridente offensivo partiranno titolari Gatto, Morra e il brasiliano Dentello Azzi. Risponderà l’Albissola con Piccardo in porta, Calcagno sull’out difensivo di destra e il romeno Oprut sull’out difensivo di sinistra, mentre Oliana e lo svizzero Rossini saranno i centrali della retroguardia. I tre di centrocampo saranno il marocchino Oukhadda, Sibilia e Damonte, mentre Cais (in gol contro il Pontedera) guiderà il tridente offensivo dei liguri affiancato da Cisco e da Martignago.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente entrambe le squadre si affronteranno con il 4-3-3, sia la Pro Vercelli allenata da Vito Grieco, sia l’Albissola guidata in panchina da Claudio Bellucci. Nel match d’andata di questo campionato, unico precedente tra i professionisti fra i due club, Pro Vercelli vincente 2-3 in trasferta, con l’Albissola in gol con una doppietta di Martignago ma battuta dalle reti di Morra, Gerbi e Comi su rigore.

PRONOSTICO E QUOTE

Pro Vercelli nettamente favorita dalle agenzie di scommesse per la vittoria in casa contro l’Albissola. Successo interno dei piemontesi quotato 1.50 da Bet365, mentre Eurobet propone a 3.80 la quota per l’eventuale pareggio e William Hill offre a 5.60 la quota per la vittoria esterna dei liguri. Per Bwin, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.10, mentre l’under 2.5 viene quotato 1.70.



© RIPRODUZIONE RISERVATA