Diretta Carrarese Pro Vercelli/ Streaming video tv: biancoscudati in cerca della fuga in alto (Serie C)

Carrarese Pro Vercelli, diretta dall’arbitro Matteo Marchetti, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Big match assoluto con la Carrarese terza che affronta la Pro Vercelli capolista, lontana solamente due punti. Per gli apuani il campionato è spettacolare per gioco espresso, punti e gol realizzati, ma c’è il rammarico di non aver mai trovato la giusta continuità necessaria per prendere con convinzione la vetta della classifica. Alti e bassi confermati anche dall’ultima sconfitta subita sul campo della Pro Patria, che ha interrotto per i marmiferi una serie di tre vittorie consecutive. Solidissima la Pro Vercelli che contro l’Albissola ha ottenuto la terza vittoria per 1-0 nelle ultime quattro partite: piemontesi che si sono ripresi la vetta in un campionato che resta molto aperto, in attesa che l’Entella torni in parità di partite rispetto alle formazioni di alta classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Carrarese Pro Vercelli non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI CARRARESE PRO VERCELLI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Dei Marmi di Carrara. I padroni di casa apuani schiereranno Borra in porta, Carissoni sull’out difensivo di destra e Giacomo Ricci sull’out difensivo di sinistra, mentre Karkalis e lo slovacco Varga saranno i centrali della retroguardia. A centrocampo Rosaia e Varone saranno i playmaker arretrati alle spalle di Bentivegna, Piscopo e Valente a sostegno dell’unica punta di ruolo, Maccarone. Risponderà la Pro Vercelli con Nobile tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Berra, Tedeschi, Milesi e Mammarella. Schiavon e Bellemo saranno i vertici arretrati di centrocampo, mentre il brasiliano Dentello Azzi, Gatto e Germano sosterranno Morra nel ruolo dell’unica punta.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente con moduli speculari, 4-2-3-1 scelto sia dal tecnico della Carrarese, Silvio Baldini, sia dal mister della Pro Vercelli, Vito Grieco. Piemontesi vittoriosi con il punteggio di 3-1 nel match d’andata con una tripletta di Morra, autentico mattatore del match, mentre i marmiferi sono andati a segno con Biasci. 3-3 nell’ultimo precedente di campionato disputato a Carrara, datato 22 dicembre 2013: gol piemontesi di Ardizzone, Greco e Marchi, mentre Pescatore, Cellini e Merini segnano per i toscani.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse concedono un lievissimo favore del pronostico alla Carrarese in questo big match contro la Pro Vercelli. Vittoria interna quotata 2.50 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.05 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.75 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 1.85 da Eurobet, che propone a 1.80 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA