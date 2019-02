Diretta Novara Conegliano/ Streaming video tv: orario e risultato live (Finale Coppa Italia volley femminile)

Novara Conegliano è la partita di volley femminile in programma oggi domenica 3 febbraio 2019 all’Agsm Forum di Verona: fischio d’inizio atteso per le ore 18.00, per la finale della Coppa Italia 2019. Per sollevare la seconda coppa della stagione della massima serie di volley femminile italiano non si esce dalla tradizione: sarà ancora una diretta tra Novara e Conegliano a decidere chi troverà il titolo, dopo la sfida andata in scena solo pochi mesi fa per la Supercoppa italiana. Da almeno un paio d’anni pantere e azzurre si sono contese i massimi titoli, in Italia e non solo: Novara e Conegliano sono di scuro assolute protagoniste quindi tra i confini nazionali come pure in Europa. Il loro storico quindi vede parecchi match davvero intensi e ricchi di fascino e di emozioni e di sicuro la diretta Novara Conegliano di questa sera nel palazzetto veronese non sarà da meno.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Novara Conegliano sarà visibile sulla tv di stato: appuntamento quindi con la diretta tv della Finale della Coppa italia alle ore 18.00 su Raisport +. Diretta streaming video offerta dal portale raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI

RISULTATI E PRECEDENTI

La diretta tra Novara e Conegliano vedrà in campo quindi due vere protagoniste ai massimi livelli del volley italiano e non solo. Ricordiamo infatti che le azzurre sono le vincitrici in carica della Coppa Italia, e hanno pure vinto la Supercoppa nel 2017 (come pure dello scudetto due anni fa), mentre dall’altra parte ci saranno le venete che hanno messo in bacheca lo scudetto del 2018 e la Coppa Italia nel 2017. Quella di questa sera sarà quindi uno scontro più che epico ma prima di dare la parola al campo vediamo come le formazioni di Mister Barbolini e Santarelli sono riuscite ad arrivare alla storica finale. Ecco infatti che avvenuto facilmente accesso alla Final Four, Novara ha dovuto lottare contro Busto Arsizio per l’accesso alla finale di questa domenica. Benchè le farfalle di Mencarelli abbiano fatto di tutto per fermare le piemontesi, Novara è riuscita di nuovo a mettere in campo qualcosa di più e ha quindi trovato la vittoria con un sonoro 3-0. Non più complicato è stato il match tra Scandicci e Conegliano, seconda semifinale della Coppa Italia. Certo le fiorentine, vera sorpresa della stagione, hanno messo in campo tutto quello che avevano, ma le pantere hanno registrato una prestazione davvero impeccabile. Anche qui il risultato finale fu 3-0 per le venete: vedremo però che cosa dirà oggi il tabellone finale.



