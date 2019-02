Diretta Rende Juve Stabia/ Streaming video e tv: vespe sempre più in fuga solitaria (Serie C)

Rende Juve Stabia, diretta dall’arbitro Daniele De Santis, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 16.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. La Juve Stabia resta imbattuta in campionato, e dopo aver sofferto ma vinto contro la Paganese mantiene nove punti di vantaggio sul Trapani secondo in classifica. Per le Vespe il sogno Serie B si sta materializzando, e ora ci sarà da sfruttare la chance in casa di un Rende ancora in z0na play off ma in caduta libera nelle ultime giornate, reduce da quattro sconfitte consecutive. L’ultima delle quali, domenica scorsa, subita di misura in casa del Catania: i calabresi restano comunque a +4 rispetto alle squadre fuori dalla zona play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Rende Juve Stabia non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI RENDE JUVE STABIA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Lorenzon di Rende. I padroni di casa calabresi schiereranno Savelloni tra i pali e una difesa a tre formata da Germinio, Minelli e Sabato. Viteritti sarà l’esterno laterale di destra e l’austriaco Zivkov l’esterno laterale di sinistro, con Franco e Bonetto che si muoveranno per vie centrali a centrocampo. In attacco, tridente composto da Vivacqua, Rossini e Borello. Risponderà la Juve Stabia con Branduani tra i pali alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata rispettivamente dalla fascia destra alla fascia sinistra con Vitiello, Marzorati, il danese Troest e Allievi. A centrocampo spazio al terzetto composto da Viola, Mastalli e Calò (in gol pochi giorni fa contro la Paganese), nel tridente offensivo delle Vespe partiranno dal primo minuto Paponi, Torromino e Canotto.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente col 3-4-3 scelto dall’allenatore del Rende, Francesco Modesto, e col 4-3-3 disegnato dal mister della Juve Stabia, Fabio Caserta. L’andata di questo campionato a Castellammare di Stabia è terminata 2-1 per le Vespe con reti di Carlini e Calò, per i calabresi Vivacqua aveva siglato il momentaneo pareggio. 1-1 il 18 marzo 2018 nell’ultima sfida allo stadio Lorenzon con reti di Cuomo per il Rende e di Crialese per la Juve Stabia.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico per la vittoria fuori casa alla Juve Stabia rispetto al Rende padrone di casa. Vittoria interna quotata 3.05 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.10 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 2.25 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.05 da Eurobet, che propone a 1.70 l’under 2.5.



