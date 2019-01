Diretta Juve Stabia Paganese/ Streaming video e tv: tutto facile per le Vespe nel derby? (Serie C)

Juve Stabia Paganese, diretta dall’arbitro Luigi Carella, sarà il derby campano in programma oggi pomeriggio, domenica 27 gennaio 2019 alle ore 16.30, presso lo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Sarà un derby campano che mette però di fronte due formazioni con situazioni di classifica e obiettivi radicalmente diverse: capolista la Juve Stabia, Paganese invece fanalino di coda, si toccheranno gli estremi opposti oggi al Menti e il pronostico almeno sulla carta appare scontato. La Juve Stabia sta dominando il girone C con la bellezza di 50 punti, nel turno infrasettimanale è arrivato un pareggio a Potenza che nulla scalfisce nella eccellente stagione delle Vespe. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio anche per la Paganese, in questo caso per 1-1 contro il Siracusa, che si spera possa essere utile alla squadra di Pagani per non perdere il contatto con le formazioni che la precedono in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre le partite di Serie C non sono trasmesse in diretta tv, ma anche per Juve Stabia Paganese l’appuntamento è con il portale elevensports.it: tutti gli abbonati potranno dunque seguire la partita in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Senza abbonamento, sarà comunque possibile anche acquistare il singolo evento su questo sito.

PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PAGANESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Juve Stabia Paganese. Per i padroni di casa di Fabio Caserta possiamo immaginare un 4-3-3: in porta Branduani, protetto da un reparto difensivo a quattro composto da Vitiello, Troest, Allievi e Germoni da destra a sinistra, mentre nel terzetto di centrocampo dovrebbero agire Viola, Calò e Carlini. Infine l’attacco delle Vespe, che potrebbe prevedere in campo dal primo minuto Melara, Paponi e Canotto. La replica degli ospiti di mister De Sanzo dovrebbe prevedere invece un 4-3-2-1 ad albero di Natale con Santopadre in porta; davanti a lui la difesa a quattro con Tazza, Piana, Stendardo e Acampora; nel terzetto di centrocampo invece possiamo ipotizzare titolari Gaeta, Capece e Nacci; ecco poi Cesaretti e Della Morte sulla trequarti, in appoggio alla prima punta che sarà Parigi.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Juve Stabia Paganese appare chiuso, con un nettissimo favore per la capolista e padrona di casa Juve Stabia, il cui successo è quotato dall’agenzia di scommesse Eurobet ad appena 1,18 volte la posta in palio (naturalmente segno 1). Già un pareggio appare poco probabili, infatti il segno X è quotato a 6,25, se poi ci fosse una vittoria esterna della Paganese ecco che gli scommettitori che avranno creduto nel segno 2 sarebbero ripagati ben 13,00 volte la posta in palio.



