Video/ Napoli Sampdoria (3-0): highlights e gol della partita (Serie A, 22^ giornata)

Il video di Napoli Sampdoria ci racconta di una partita dominata dagli uomini di Carlo Ancelotti, che monopolizzano gli highlights di un 3-0 caratterizzato dai gol di Milik, Insigne e Verdi su calcio di rigore. Dopo il doppio amaro impegno a San Siro, senza gol contro il Milan e con l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli torna ad alzare la testa vincendo una partita a senso unico contro una Sampdoria volenterosa, ma che non è riuscita a far quadrare il cerchio né difensivamente, né offensivamente. Napoli subito pericoloso a inizio match con le conclusioni di Callejon e Zielinski, ma la svolta arriva a metà primo tempo, dopo che la Sampdoria aveva provato a mettere la testa fuori dal guscio con un paio di incursioni di Defrel. Al 25’ Napoli in vantaggio con Milik, perfetto nell’inserimento su un cross tagliato di Callejon che trova il polacco prontissimo in area. Subito dopo, lo spagnolo veste di nuovo le vesti di assit-man innescando Insigne, che piazza in rete un pallone che Audero riesce solo a toccare. Il primo tempo si chiude col Napoli in avanti e un gol annullato a Milik per una precedente posizione di fuorigioco di Maksimovic.

VIDEO NAPOLI SAMPDORIA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo è praticamente accademia per il Napoli, nonostante Giampaolo provi a scuotere la Sampdoria con cambi offensivi e gli inserimenti in successione di Saponara, Gabbiadini e Ronaldo Vieira. Tra i blucerchiati Quagliarella cerca la dodicesima giornata di campionato consecutiva con gol, ma è su Berezynski che Meret deve fare buona guardia. Al 43’, dopo una review al VAR, arriva un rigore per gli azzurri con Verdi che non lascia scampo ad Audero, e il Napoli festeggia un rotondo 3-0 che ne rilancia la marcia dopo il doppio passo falso contro il Milan. Samp ora in attesa dei risultati delle rivali per la corsa europea.





