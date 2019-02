Video/ Padova-Salernitana (0-0): highlights della partita (Serie B, 22^ giornata)

Video Padova-Salernitana 0-0: negli highlights del match valevole per la ventiduesima giornata di Serie B 2018-19 non ci sono gol, all’Euganeo le due squadre hanno avuto a disposizione ben 98 minuti (compreso il maxi-recupero concesso dall’arbitro Di Martino nella ripresa per le troppe interruzioni prolungate) per buttarla dentro, ma non ci sono riuscite. Così si sono dovute accontentare del classico punticino che non accontenta nessuno: Gregucci perché manca l’obiettivo di tornare in zona play-off, Bisoli perché in questa maniera la sua squadra non risale la china e resta all’ultimo posto in classifica, nonostante i tantissimi acquisti effettuati dalla società nella sessione invernale di mercato che si è conclusa giovedì scorso. Polveri bagnate per gli attaccanti, e non soltanto per la tanta pioggia caduta soprattutto nelle fasi iniziali che ha allagato il campo (rimasto sempre in condizioni accettabili): uno dei protagonisti mancati è sicuramente Federico Bonazzoli che ha mancato più volte l’appuntamento con il pallone a pochi passi da Alessandro Micai, desideroso di riscattarsi dopo la figuraccia rimediata nella precedente uscita contro il Lecce. Dall’altra parte l’uomo più atteso era senz’altro André Anderson, il giovane talento brasiliano opzionato dalla Lazio (che per questa stagione lo ha girato in prestito alla Salernitana, l’altra squadra di proprietà di Claudio Lotito) non ha lasciato il segno, i difensori del Padova gli hanno preso le misure e sono riusciti a disinnescarlo. Nella ripresa Bisoli si è affidato a Yves Baraye, proveniente dal Parma, ma è evidente che i nuovi arrivati debbano ancora integrarsi e trovare un buon feeling con il gruppo “storico” che lo scorso anno è tornato tra i cadetti al termine di una lunga cavalcata. Quest’anno servirà però un’impresa di simile portata per garantirsi la permanenza nella categoria propedeutica alla Serie A.

LE DICHIARAZIONI

A fine gara è intervenuto ai microfoni di DAZN il capitano del Padova, Trevor Trevisan: “Ci è mancato il gol, è stata una partita tosta contro una squadra molto forte, che rientra meritatamente tra le candidate ai play-off. Il nostro è un cammino difficile che passa anche dal punto ottenuto oggi, è fondamentale non perdere in casa; rimane comunque il rammarico per un paio di occasioni non sfruttate bene a inizio gara. Eravamo reduci da un girone d’andata disastroso, inevitabile che la società intervenisse drasticamente sul mercato, abbiamo perso parecchi componenti che avevano partecipato alla cavalcata dello scorso anno, per fortuna sono arrivati dei ragazzi bravissimi che ci stanno dando una grossa mano. Da qui a maggio ci aspetta un tour de force, dobbiamo solamente fare del nostro meglio con l’obiettivo di migliorare la classifica fino a raggiungere almeno i play-out. La Salernitana ha parecchi giocatori di categoria, non prendere gol contro di loro è una bella soddisfazione”.

Il commento di Pierpaolo Bisoli, tecnico del Padova: “È stata la classica partita di Serie B, tirata dal primo all’ultimo minuto. Abbiamo rischiato solamente una volta su una ripartenza, contro una squadra che lotta per i play-off, sono davvero soddisfatto della prestazione, se continueremo a giocare così bene i risultati prima o poi arriveranno. Abbiamo fatto un altro passettino in avanti, abbiamo una montagna da scalare ma non ci scoraggiamo, se rimaniamo uniti e compatti possiamo fare qualunque cosa. Persino i giocatori della Salernitana che avevo allenato in passato mi hanno fatto i complimenti dicendomi che non concediamo spazi”. L’analisi di Angelo Gregucci: “È stata una partita molto fisica, non bellissima, nella ripresa abbiamo giocato un po’ meglio pur continuando a fare qualche errore di troppo negli ultimi venti metri. Non sono pienamente soddisfatto del risultato, potevamo vincere”.





