Video/ Spezia Cremonese (2-0): highlights e gol della partita (Serie B, 22^ giornata)

Il video di Spezia Cremonese ci racconterà di una partita che spinge in alto i padroni di casa nella corsa ai playoff. Una gran doppietta di Bartolomei caratterizza gli highlights e vale per lo Spezia una netta vittoria contro una Cremonese ordinata ma troppo poco efficace in attacco. Sono stati i grigiorossi in realtà a iniziare meglio la partita con una conclusione di Strefezza, ma lo Spezia riesce a riorganizzarsi rapidamente e, dopo averci provato con Bidaoui, trova il vantaggio al 21’ grazie ad una specialità di Bartolomei, il tiro da fuori area, su azione aperta da un delizioso colpo di tacco per Galabinov. Una doccia fredda per la Cremonese che inizia a perdere metri e convinzione, anche se al 34’ Strizzolo aggancia un pallone interessante ed è un’uscita alla disperata del portiere Lamanna a salvare lo Spezia.

VIDEO SPEZIA CREMONESE: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo i liguri partono col piede giusto e dopo 8’ trovano la rete del raddoppio che di fatto mette in ghiaccio la partita: a realizzarla è ancora Bartolomei, che batte il portiere avversario Ravaglia deviando in area un cross proveniente dal versante di sinistra lasciato partire da Augello. La Cremonese tenta il tutto per tutto ma la concretezza in attacco non è cosa per i grigiorossi in questa trasferta spezzina. L’ultimo ad avere la palla giusta per riaprire la partita al 29’ della ripresa è di fatto Strizzolo, che non riesce a sfruttare l’occasione. Si chiude con lo Spezia capace di gestire piuttosto tranquillamente il doppio vantaggio e di blindare i preziosi tre punti, chiudendo sul 2-0 finale tra le mura amiche dello stadio Picco contro la Cremonese.