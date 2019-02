Diretta Frosinone Lazio/ Streaming video e tv: le formazioni per il derby regionale (Serie A)

Frosinone Lazio verrà diretta dal signor Michael Fabbri, ed è uno dei due posticipi che lunedì 4 febbraio chiudono il programma della ventiduesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019: squadre in campo alle ore 19:00, presso lo stadio Benito Stirpe che ospita una gara tra due squadre che stanno lottando per diversi obiettivi. La Lazio ha perso la presa sul quarto posto, e dunque deve inseguire una qualificazione alla Champions League che sta diventando maledetta: reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus, ancora una volta la squadra biancoceleste non è riuscita a fare risultato contro una big anche se questa volta ha giocato benissimo, pagando però gli errori sotto porta e un quarto d’ora finale nel quale, esaurita la spinta del pressing, il baricentro è sensibilmente calato. Occasione da sfruttare quella dello Stirpe, ma il Frosinone arriva da una vittoria convincente: quella di Bologna, quattro gol che hanno anche portato la squadra ciociara ad un solo punto dal terzultimo posto, e improvvisamente a rivedere la possibilità di salvarsi. Servirà ora continuare su questa falsariga, e allora vediamo subito – mentre aspettiamo la diretta di Frosinone Lazio – in che modo i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco dello Stirpe, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni della partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Frosinone Lazio è disponibile per gli abbonati alla televisione satellitare: appuntamento su Sky Sport Serie A (canale 202) o Sky Sport 252, dove si potrà acquistare il singolo evento utilizzando il codice 419959. Ricordiamo ovviamente che i clienti Sky potranno seguire questa partita anche in diretta streaming video, sfruttando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone per collegarne (un massimo di due) senza costi aggiuntivi al proprio abbonamento, attivando in questo modo l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE LAZIO

In Frosinone Lazio potrebbe mancare ancora Goldaniga, pronto al rientro ma monitorato: Marco Baroni pensa ancora a Krajnc per sostituirlo, a completare la difesa davanti a Sportiello saranno Salamon e Marco Capuano. Ghiglione, reduce dal primo gol in Serie A, è ormai titolare inamovibile a destra mentre dall’altra parte del campo agirà Andrea Beghetto, in mezzo invece si punta su Valzania – arrivato dall’Atalanta – che sarà una delle due mezzali al fianco di Maiello, con Chibsah che invece si occuperà dell’interdizione. Nel tandem offensivo si dovrebbero rivedere Ciano e Pinamonti, entrambi in gol domenica scorsa; eventualmente Daniel Ciofani potrebbe rappresentare una soluzione. La Lazio ritrova Acerbi e Marusic ma perde Milinkovic-Savic: la difesa torna quella classica (ma con Wallace al posto di Luiz Felipe), il montenegrino si piazza a destra con Lulic dall’altra parte e dunque dovrebbe essere confermato l’assetto con il doppio trequartista, perchè Joaquin Correa e Luis Alberto giocheranno nuovamente insieme alle spalle di Immobile. Dovrebbe in questo modo aumentare la qualità della squadra: a centrocampo sono confermati Parolo e Lucas Leiva, chiaramente i due giocatori davanti a loro dovranno dare una mano nel pressing sui primi portatori di palla.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fissato per Frosinone Lazio indicano nella squadra ospite la chiara favorita nel pronostico: il segno 2 è quello da giocare per la vittoria esterna e vi farebbe guadagnare una cifra pari a 1,45 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre arriviamo ad un valore di 7,00 volte la puntata per il segno 1, che regola l’eventualità del successo interno. Il pareggio è l’ipotesi identificata dal segno X, e la vincita corrisponderebbe a 4,50 volte la somma investita.



