Video/ Udinese Fiorentina (1-1): highlights e gol della partita (Serie A, 22^ giornata)

Alla Dacia Arena di Udine i bianconeri e la Fiorentina si sfidano per centrare i tre punti. Pioli lascia El Cholito Simeone in panchina, al suo posto preferisce Mirallas. Per il resto tutto identico ai precedenti schieramenti con Laurini al posto Hugo e Milenkovic vicino a Pezzella. Per quanto riguarda i friulani Nicola sceglie la coppia De Paul-Pussetto, con l’idea di provare a colpire in contropiede. Come emerge nel video di Udinese Fiorentina, la gara appare abbastanza bloccata fin dalle prime battute. Il copione vede i toscani gestire il palla e l’Udinese restare abbottonata in fase difensiva. Tanti duelli fisici, diversi falli ed una chance per parte. La prima per la Fiorentina su un colpo di testa di Pezzella su cui Musso si oppone. La seconda sul tiro di De Paul che fa la barba al palo difeso da Lafont. Nella ripresa la Fiorentina prova ad intensificare la manovra offensiva e involontariamente lascia una prateria all’Udinese, che in contropiede finalizza il vantaggio con Larsen. Muriel e Chiesa restano nell’ombra, ad emergere per fortuna di Pioli ci pensa Fernandes che pesca l’angolino basso con un destro secco che vale l’uno a uno. La Fiorentina ritrova fiducia e ricomincia a spingere. Chiesa esce dal torpore con un paio di tentativi che spaventano Musso. La formazione di Nicola stringe i denti e alla fine ottiene un buon punto contro la Fiorentina di Pioli.

IL TABELLINO

UDINESE-FIORENTINA 1-1

Marcatori: Larsen, Edimilson Fernandes

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Fofana, Mandragora, Behrami, D’Alessandro; Pussetto (84′ Lasagna), De Paul (74′ Okaka).

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Laurini (83′ Laurini), Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Gerson (59′ Pjaca), Veretout, Edimilson; Chiesa, Muriel, Mirallas (46′ Simeone).

Ammoniti: Milenkovic, Mandragora, Gerson, Laurini, Pussetto, Behrami

Arbitro: Orsato

