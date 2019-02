Video/ Viterbese Siracusa (2-0): highlights e gol della partita (Serie C, 24^ giornata)

Allo Stadio Enrico Rocchi la Viterbese supera per 2 a 0 il Siracusa pur essendo rimasta in inferiorità numerica per circa un’ora. Come emerge nel video di Viterbese Siracusa, la partita viene sostanzialmente decisa nell’ultimo quarto del primo tempo: dopo un avvio abbastanza spento, la sfida si accende quando De Giorgi, già ammonito al 29′, rimedia subito un altro cartellino giallo al 32′, lasciando i suoi compagni con un uomo in meno. La compagine allenata dal tecnico Calabro non si lascia però demoralizzare dall’episodio e riesce anzi a passare in vantaggio nel finale di frazione al 39′ per merito di Tsonev, sfruttando al meglio un’incertezza della retroguardia azzurra. Nel secondo tempo il copione non cambia nonostante gli i nuovi innesti tra le fila del Siracusa, dato che la Viterbese risponde presente in ogni occasione e riesce addirittura a raddoppiare a ridosso del recupero, precisamente all’89’, grazie al subentrato Luppi, all’esordio con la maglia gialloblu. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ilario Guida, della sezione di Salerno, ha estratto il cartellino giallo per 5 volte ammonendo rispettivamente in due occasioni De Giorgi, con conseguente rosso ed espulsione, da un lato, Tiscione, Fricano Gio. e Del Col dall’altro. I 3 punti conquistati permettono alla Viterbese di salire a quota 22 nella classifica del girone C di Serie C staccando proprio i diretti rivali di giornata del Siracusa, rimasti fermi appunto a 19 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO VITERBESE SIRACUSA (2-0)

IL TABELLINO

Viterbese-Siracusa 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 39′ Tsonev(V); 89′ Luppi(V).

VITERBESE (3-5-2) Valentini; Atanasov, Rinaldi, Sini; Damiani(85′ Milillo), Baldassin, Tsonev(51′ Cenciarelli), De Giorgi, Mignanelli; Polidori(86′ Vendeputte), Bismark(68′ Luppi). A disp.: Demba Thiam, Schaeper, Coda, Artioli, Coppola, Molinaro, Pacilli, Zerbin. All.: Antonio Calabro.

SIRACUSA (3-4-2-1) Crispino; Parisi(48′ Lombardo), Turati, Bertolo; Palermo(60′ Souare), Fricano Gio.(76′ Del Col), Di Sabatino, Ott Vale; Rizzo(47′ Cognini), Tiscione; Vazquez(82′ Russini). A disp.: D’Alessandro, Bruno, Boncaldo, Di Sabatino, Fricano Gia., Mustacciolo, Talamo. All.: Ezio Raciti.

Arbitro: Ilario Guida (Salerno).

Ammoniti: 27′ Tiscione(S); 29′, 32′ De Giorgi(V); 64′ Fricano Gio.(S); 81′ Del Col(S).

Espulsi: 32′ De Giorgi(V).

© RIPRODUZIONE RISERVATA