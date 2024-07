DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI: LE PRIME DUE GARE!

La diretta scherma Olimpiadi 2024 Parigi ci fa compagnia a partire da sabato 27 luglio: finalmente siamo arrivati anche al programma di uno sport che ci può regalare tante medaglie, e che come di consueto viene inaugurato dalle gare individuali che sono due per giorno. Oggi nello specifico avremo sciabola maschile e spada femminile: ci sono chiaramente speranze di medaglie ma adesso con calma andremo a scoprire quali, nel frattempo dobbiamo dare notizia degli orari perché il programma della diretta scherma Olimpiadi 2024 Parigi ci terrà compagnia dalla mattina fino alla sera, dunque per tutto il giorno.

Alle ore 10:00 infatti scatteranno i trentaduesimi della spada femminile: avremo in pedana Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Alberta Santuccio. Circa 25 minuti più tardi ecco invece Luca Curatoli, Michele Gallo e Luigi Samele nei trentaduesimi della sciabola maschile; le finali saranno invece dalle ore 20:40 e possiamo ricordare che, a differenza di quanto accade agli Europei, qui ci si giocherà anche il bronzo e dunque non basterà arrivare in semifinale per salire sul podio. Adesso andiamo a valutare nel dettaglio questa diretta scherma Olimpiadi 2024 Parigi, per capire cosa possa succedere.

COME VEDERE LA DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Segnaliamo in termini generali che la diretta scherma Olimpiadi 2024 Parigi sarà usufruibile sui vari canali e piattaforme che seguono i Giochi: non esiste una reale e specifica programmazione dei singoli eventi, dunque possiamo ricordare che in televisione le Olimpiadi 2024 Parigi sono trasmesse sui canali della Rai (principalmente Rai Due e Rai Sport) con l’alternativa della diretta streaming video su Rai Play (sito o applicazione).

Poi naturalmente avrete anche la possibilità di abbonarvi a una delle piattaforme che proporranno la visione anche della diretta scherma. Discovery Plus segue integralmente le Olimpiadi 2024 Parigi, poi ci saranno come supporto DAZN, Sky Go (per la televisione satellitare) e Now Tv, come già detto in tutti questi casi bisognerà aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

DIRETTA SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI: L’ITALIA SPERA

La diretta scherma Olimpiadi 2024 Parigi riparte innanzitutto da quanto era accaduto tre anni fa a Tokyo: nell’ultima edizione dei Giochi il solo Luigi Samele, tra gli italiani impegnati oggi, era riuscito a mettere le mani sulla medaglia vincendo uno splendido argento nella sciabola, battuto in finale da Aron Szilagyi. Avevano invece deluso le donne della spada, tutte eliminate agli ottavi senza la possibilità di arrivare alla medaglia; tuttavia Fiamingo, Mara Navarria e Federica Isola, con l’aggiunta di Alberta Santuccio, erano riuscite a vincere la medaglia di bronzo nella competizione a squadre, battendo la Cina per 23-21.

Agli Europei invece splendido tris per l’Italia della sciabola maschile: Gallo campione d’Europa vincendo la finale-derby contro Curatoli, Samele medaglia di bronzo in compagnia del francese Jean-Philippe Patrice. La spada maschile invece ci aveva consegnato un bel bronzo per Alberta Santuccio; tutte le altre erano state eliminate nei turni precedenti, dunque diciamo che nella diretta scherma Olimpiadi 2024 le nostre spadiste dovranno provare a salire di colpi, almeno a livello individuale visto che a squadre sono le campionesse europee in carica. Questa però sarà una gara cui assisteremo più avanti nella diretta scherma Olimpiadi 2024 Parigi.