Diretta Viterbese Siracusa/ Streaming video e tv: gialloblu di Calabro favoriti in casa (Serie C)

Viterbese Siracusa, diretta dall’arbitro Ilario Guida, domenica 3 febbraio 2019 alle ore 14.30, sarà una delle sfide nel programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Etruschi reduci da una boccata d’ossigeno ottenuta sul campo del Bisceglie domenica scorsa, vittoria di misura in Puglia dopo due ko consecutivi, primo successo dell’era Calabro in panchina. Con 16 partite disputate rispetto alle 21/22 delle inseguitrici, la Viterbese è ora un punto fuori dalla zona play out. Allo stadio Rocchi arriva un Siracusa che ha 19 punti in classifica come la Viterbese, ma che rispetto agli avversari di turno ha disputato cinque partite in più. Gli aretuesi sono però reduci da una sconfitta interna, col punteggio di 1-2, nel difficile derby siciliano contro il Trapani secondo in classifica.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Viterbese Siracusa non sarà trasmessa in diretta tv sui canali in chiaro o a pagamento, ma tutti gli appassionati di calcio abbonati al sito Elevensports.it potranno seguire la diretta streaming video via internet del match collegandosi con la app ufficiale oppure tramite dispositivi mobili, pc o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI VITERBESE SIRACUSA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Rocchi di Viterbo. I padroni di casa etruschi schiereranno Forte in porta e una difesa a tre composta dal bulgaro Atanasov, da Rinaldi e da Sini. A Pacilli sarà affidata la fascia destra e a Mignanelli la fascia sinistra, mentre Baldassin, Damiani e Cenciarelli giocheranno come centrali di centrocampo. In attacco, spazio al tandem composto dal ghanese Ngissah e da Polidori. Risponderà il Siracusa con Crispino estremo difensore e una difesa a tre con Turati, Fricano e Bertolo schierati dal primo minuto. A centrocampo l’argentino Ott Vale e Palermo saranno i centrali, con Daffara esterno laterale di destra e Parisi esterno laterale di sinistra. L’altro argentino Vazquez e Tiscione supporteranno come trequartisti l’unica punta di ruolo della formazione aretuse, Cognigni.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Le due squadre si affronteranno tatticamente col 3-5-2 scelto dall’allenatore della Viterbese, Nicola Antonio Calabro, e col 3-4-2-1 disegnato dal mister del Siracusa, Ezio Raciti. Le due formazioni non si affrontano in un match ufficiale di campionato dal 15 maggio 2016, sfida disputata a Siracusa e valevole per i play off del campionato di Serie D: gli etruschi si imposero in trasferta in Sicilia con il punteggio di 1-2. Il match d’andata di questo campionato è invece una delle sfide che la Viterbese deve ancora recuperare.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse concedono il favore del pronostico per la vittoria in casa alla Viterbese nel match contro il Siracusa. Vittoria interna quotata 1.80 da Bwin, mentre Bet365 offre a una quota di 3.10 il pareggio e la vittoria in trasferta viene quotata 4.20 da William Hill. Le quote sui gol siglati nei 90’ dalle due squadre vedono l’over 2.5 fissato a 2.15 da Eurobet, che propone a 1.60 l’under 2.5.



© RIPRODUZIONE RISERVATA