Diretta Betis Valencia/ Streaming video e tv: le formazioni per la semifinale di andata (Coppa del Re)

Betis Valencia, in programma alle ore 21:00 di giovedì 7 febbraio, si gioca al Benito Villamarin: siamo arrivati alla semifinale di andata di Coppa del Re 2018-2019, vale a dire il torneo nazionale di Spagna che, in caso di vittoria, offre la possibilità di disputare la Supercoppa e qualifica anche in Europa League. Possiamo considerare le partita di questa sera come quella tra le outsider: dall’altra parte infatti la finale sarà raggiunta da una tra Barcellona e Real Madrid, e dunque sarà una delle due la grande favorita per sollevare il trofeo. Il che non significa che Betis e Valencia non abbiano argomenti per giocarsela, soprattutto perchè sarà gara secca: i biancoverdi di Siviglia per esempio hanno vinto il loro girone di Europa League (ne sa qualcosa il Milan) e in campionato occupano la settima posizione, non distanti (4 punti) dal quarto posto che significherebbe qualificazione in Champions League e reduci dalla bellissima vittoria contro l’Atletico Madrid. Il Valencia è ottavo e al momento fuori dalle coppe internazionali, ma ha perso solo una delle ultime otto partite giocate e sabato sera è stato capace di fermare il Barcellona al Camp Nou (2-2) anche se ha scialacquato due gol di vantaggio; anche i pipistrelli, dopo il terzo posto nel girone al piano di sopra, giocheranno l’Europa League a partire dalla metà di questo mese. Mentre aspettiamo la diretta di Betis Valencia, possiamo andare a valutare in che modo i due allenatori intendono disporre i loro giocatori sul terreno di gioco, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di questa partita.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Betis Valencia: la Coppa del Re non viene trasmessa nel nostro Paese, e dunque non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video per seguire questa semifinale di andata. Per tutte le informazioni utili del caso potrete comunque rivolgervi alle pagine ufficiali che le due società, in maniera gratuita, forniscono sui social network: consigliamo in particolare di consultare Facebook e Twitter (qui gli indirizzi sono @RealBetis e @valenciacf).

PROBABILI FORMAZIONI BETIS VALENCIA

E’ possibile che le formazioni di Betis Valencia ricalchino quanto visto nel ritorno dei quarti: i sivigliani dunque saranno schierati da Quique Sétien con il 3-4-2-1 nel quale Robles viene protetto da Sidnei, Bartra e Mandi con Guerrero e Guardado che agiscono lateralmente partendo sulla linea dei centrocampisti, dove Lo Celso è il punto di riferimento in cabina di regia e Willam Carvalho può aumentare qualità e fisicità della mediana. Davanti ci sono Canales e Lainez sulla trequarti; con la partenza di Sanabria verso Genova il ruolo di prima punta se lo contendono Sergio Leon e Moron, per questa partita il secondo sembra partire favorito ma non è detto che sia invece il primo a giocare, e potrebbe esserci spazio anche per il veterano Joaquin ancora in grado di fare la differenza. Il Valencia invece ha perso Diakhaby per squalifica (quattro giornate: non ci sarà al ritorno e salterebbe l’eventuale finale), e dunque in difesa vedremo ancora Garay e Gabriel Paulista davanti al portiere Doménech; Piccini e Gayà saranno i due terzini che dovranno formare le catene con Ferran Torres e Wass, mentre nel settore nevralgico del campo il capitano Dani Parejo si farà aiutare da Soler per la regia. Davanti è in questo momento impossibile scalzare Rodrigo, che con la sua doppietta ha risolto il quarto contro l’Espanyol; al suo fianco se la giocano Santi Mina, che è favorito, e Gameiro.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Betis Valencia possiamo consultare le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: i padroni di casa partono favoriti ma la semifinale di andata è davvero equilibrata, visto che la distanza tra il valore sul segno 1 (vittoria interna) e quello posto sul segno 2 (successo in trasferta) è minima, con quote che arrivano rispettivamente a 2,40 e 3,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, vi permetterà di guadagnare un corrispettivo di 3,25 volte la cifra investita



