Le prime novità per le probabili formazioni di Chievo Roma, atteso anticipo della serie A ci arrivano dallo schieramento giallorosso, dove Di Francesco potrebbe muovere un po’ le cose. Visto che in attacco Cengiz Under è ancora indisponibile, il tecnico di Trigoria potrebbe decidere di far avanzare Florenzi, dalla fascia esterna della difesa in attacco: certo la mossa non è troppo nuova e anzi appare abbastanza scontata, ma di fatto in stagione raramente la maglia numero 24 ha potuto giocare in avanti. Il reparto poi non prevede altre mosse particolari: troveremo ancora la coppia Fazio-Manolas al centro di fronte a Olsen mentre saranno Karsdorp e Kolarov (questo al posto di Florenzi) ad agire ai lati. Zero sorprese anche nel reparto difensivo del Chievo, dove ovviamente non mancherà Sorrentino tra i pali: di fronte al numero 1 un solido reparto a 4 con Barba e De Paoli come esterni e il duo centrale composto da Rossettini e Bani. (agg Michela Colombo)

LE ULTIME NOVITA’

Si giocherà solo domani alle ore 20.30 allo stadio Bentegodi la partita tra Chievo e Roma ed è quindi arrivato al momento do vedere quali potrebbero essere le scelte dei due tecnici per le probabili formazioni di questo atteso anticipo della 23^ giornata di Serie A. Il banco di prova infatti non è affatto banale e anzi si annuncia decisivo in casa giallorossa, in piena crisi: buone notizie però arrivano per Di Francesco che per disegnare le probabili formazioni di Chievo Roma avrà a disposizione Cristante e Nzonzi che hanno smaltito la squalifica del giudice sportivo. Con loro poi l’allenatore di Trigoria potrà far conto anche su De Rossi, tornato alla grande in occasione della partita contro il Milan nel turno precedente. Andiamo quindi ad esaminare da vicino le mosse di Di Carlo come di Di Francesco per le probabili formazioni di Chievo Roma.

CHIEVO ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

LE MOSSE DI DI CARLO

Per combattere contro una big come la Roma (sia pure in crisi) Di Carlo non può commettere alcun errore e per la partita di domani al Bentegodi metterà in campo la sua formazione titolare. Ecco quindi che l’allenatore potrebbe dare fiducia al 4-3-1-2 come modulo di partenza: qui vedremo sempre Sorrentino tra i pali, con di fronte a sè il quartetto confermato e composto da Barba, Rossettini e Bani, oltre che da Depaoli. Qualche ballottaggio in più si potrebbe aprire nella mediana dei gialloblu: qui però paiono tra i primi candidati alla maglia da titolare Rigoni per la cabina di regia, mentre dovrebbe toccare al duo Hetemaj-Kiyine agire ai lati del reparto. Per l’attacco ecco che si fanno avanti i nomi di Pellissier e Stepinski: qui però rimangono a disposizione Pucciarelli e Meggiorini. Sarà ovviamente Giaccherini ad agire sulla tre quarti a sostegno dell’attacco.

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Per le probabili formazioni di Chievo Roma Di Francesco non rinuncerà al soltio 4-2-3-1 dove però potrebbero non mancare le novità. La prima si consuma in difesa con l’assenza di Florenzi, che verrà avanzato sull’esterno di attacco per sostituire l’infortunato Cengiz Under. Con il numero 24 della Roma ecco poi El Shaarawy, con Dzeko prima punta. Passando al centrocampo giallorosso ecco che sarà immancabile dal primo minuto Zaniolo, posto sulla tre quarti: alle sue spalle pare confermato Cristante, mentre Nzonzi potrebbe giocarsi la maglia con De Rossi, appena tornato dal lungo stop. In difesa ecco quindi lo schieramento a 4 di fronte a Olsen: qui al centro si candidano per la maglia da titolare Manolas e Fazio, mentre sull’esterno potrebbero giocare dal primo minuto Karsdorp e Kolarov.

IL TABELLINO

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 5 Barba, 15 Rossettini, 14 Bani, 27 Depaoli; 56 Hetemaj, 4 Rigoni, 13 Kiyine; 17 Giaccherini; 31 Pellissier, 9 Stepinski. Al. Di Carlo

ROMA (4-2-3-1): 1 Olsen; 2 Karsdorp, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov; 4 Cristante, 16 De Rossi; 24 Florenzi, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy; 9 Dzeko. All. Di Francesco.



