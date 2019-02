Diretta Roma Milan/ Streaming video e tv: Di Francesco per il sorpasso su Gattuso (Serie A)

Roma Milan, diretta dall’arbitro Fabio Maresca, sarà naturalmente il big-match della ventiduesima giornata di Serie A: appuntamento alle ore 20.30 di questa sera, domenica 3 febbraio 2019, allo stadio Olimpico della capitale, per una sfida come sempre affascinante. Roma Milan però sarà importante soprattutto per motivi di stretta attualità, trattandosi di uno scontro tra due squadre che coltivano la stessa ambizione, cioè qualificarsi per la prossima edizione della Champions League. Al momento il Milan di Gennaro Gattuso precede di un punto la Roma di Eusebio Di Francesco in classifica, 35 punti contro 34. La sfida diretta potrà dirci qualcosa in più, fermo restando naturalmente che il cammino sarà poi molto lungo. La Roma non deve ripetere gli errori commessi a Bergamo, con rimonta subita dal 3-0 al 3-3, ma soprattuto nel tracollo di Coppa Italia con la Fiorentina, mentre il Milan è sicuramente uscito rafforzato dal doppio incrocio con il Napoli e adesso vorrà confermarsi in un’altra sfida di lusso come quella all’Olimpico contro la Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Milan è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Serie A (202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Olimpico in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN

Dando adesso uno sguardo alle probabili formazioni per Roma Milan, ecco che Eusebio Di Francesco non avrà Cristante e Nzonzi a causa della squalifica dei due centrocampisti. Lorenzo Pellegrini e il ristabilito De Rossi faranno dunque coppia nel cuore della mediana giallorossa, mentre in difesa la buona notizia è il rientro di Fazio, che farà coppia con Manolas. A destra dovremmo avere Karsdorp terzino con Florenzi in posizione più avanzata, sulla stessa linea del trequartista Zaniolo e dell’ex El Shaarawy, favorito come esterno sinistro, mentre il centravanti sarà naturalmente Dzeko. Quanto al Milan, certamente Piatek titolare per Gennaro Gattuso al centro del tridente d’attacco con Suso e Calhanoglu, a centrocampo nulla dovrebbe cambiare ma è pronto José Mauri se si darà un turno di riposo a Paquetà. Quasi tutto chiaro in difesa, dove però resta vivo il ballottaggio fra Calabria e Conti come terzino destro.

PRONOSTICI E QUOTE

Chiudiamo l’analisi del big-match Roma Milan con il pronostico delle quote Snai. Anche grazie al fattore campo, sono favoriti i giallorossi: il segno 1 infatti è offerto a 2,10, mentre per il segno 2 indicante la vittoria esterna del Milan si arriverebbe a 3,40. Infine ricordiamo anche il pareggio: il segno X varrebbe 3,50 volte la posta in palio per chi punterà sulla divisione della posta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA