Diretta Chievo Roma/ Streaming video e tv: trasferta da non sbagliare per Di Francesco (Serie A)

Chievo Roma, diretta dall’arbitro Abisso, è il secondo anticipo della ventitreesima giornata di Serie A che proseguirà alle ore 20.30 di questa sera, venerdì 8 febbraio 2019, con la partita allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, che metterà di fronte due squadre con obiettivi radicalmente diversi ma altrettanto significativi. Chievo Roma vedrà infatti i gialloblù fanalino di coda del campionato ospitare una Roma a caccia di punti per il quarto posto, ma guai a dare la partita per scontata: il pareggio dell’andata, con il Chievo capace di recuperare due gol all’Olimpico, è un messaggio che nessuno fra i giallorossi dovrà dimenticare, perché il pareggio contro il Milan non ha risolto tutti i problemi e un risultato diverso dalla vittoria riaprirebbe le polemiche e magari rimetterebbe a rischio pure la panchina di Eusebio Di Francesco proprio a ridosso del ritorno in Champions League. Quanto al Chievo, la squadra di Domenico Di Carlo non può più guardare in faccia nessuno, la ricerca di punti salvezza è una priorità che impone sacrifici per dare il massimo sempre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Chievo Roma è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (numero 202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Bentegodi in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CHIEVO ROMA

Nelle probabili formazioni di Chievo Roma mettiamo in primo piano le novità che inevitabilmente ci saranno nel centrocampo della Roma: tornano dalle squalifiche Nzonzi e Cristante, che dovrebbero giocarsi una maglia da titolare al fianco di De Rossi al posto di Pellegrini, al quale invece un turno di squalifica tocca questa sera. Resta da capire se il modulo sarà il 4-2-3-1 oppure il 4-3-3, in ogni caso ci sarà Zaniolo, che ormai è titolare fisso, mentre quasi sicuramente sarà Dzeko il centravanti. In difesa non ci dovrebbero essere dubbi su Mirante e sulla coppia centrale Fazio-Marcano, anche a causa delel assenze di Manolas e Olsen, da monitorare invece la situazione per quanto riguarda i due terzini. Nel Chievo invece mister Domenico Di Carlo dovrebbe confermare il 3-4-1-2 con Giaccherini trequartista alle spalle della coppia d’attacco formata da Pellissier e Stepinski. Possibili novità a centrocampo, mentre dovrebbe essere confermata la retroguardia a tre con Mani, Rossettini e Barba davanti a Sorrentino.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Chievo Roma, possiamo osservare che secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai non c’è alcun dubbio sulla Roma come favorita per la vittoria. Un successo esterno dei giallorossi (segno 2) è infatti proposto a 1,67, mentre si sale di parecchio già per il segno X, perché il pareggio è quotato a 3,80. Infine, una vittoria del fanalino di coda Chievo varrebbe ben 5,00 volte la posta in palio per chi avrà scommesso sul segno 1.



