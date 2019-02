Emiliano Sala, trovato il corpo/ Ultime notizie, è del calciatore il cadavere trovato in fondo alla Manica

Ormai non ci sono più dubbi: Emiliano Sala è morto. E’ infatti del calciatore italo-argentino il corpo ritrovato nell’aereo precipitato nel canale della Manica. A dare il triste annuncio poco fa è stata la polizia del Dorset, che attraverso Twitter ha fatto sapere: «Il corpo trasportato oggi presso Portland Port è stato identificato dal coroner come il calciatore professionista Emiliano Sala. Le famiglie di Sala e del pilota David Ibbotson sono già state avvisate. I nostri pensieri vanno tutti a loro». Il sospetto che il cadavere rinvenuto negli scorsi giorni a 63 metri di profondità fosse quello del neo-calciatore del Cardiff, vi era ormai da tempo, ma proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità, mettendo la parola fine a tale triste vicenda e facendo definitivamente cadere ogni speranza di ritrovare miracolosamente ancora in vita l’ex Nantes. A trovare il velivolo, un piccolo aereo da turismo Piper Malibu, era stata la famiglia dello stesso Sala, che grazie ad una raccolta fondi non si era arresa dopo che le forze dell’ordine avevano terminato le ricerche, ingaggiando dei privati. Domenica l’individuazione del relitto sul fondale della Manica, quindi la delicata operazione di recupero del corpo e la successiva identificazione.

EMILIANO SALA È MORTO: CORDOGLIO SOCIAL

Moltissime le reazioni sui social, a cominciare da alcuni club italiani come Milan, Lazio e Cagliari, passando per numerosi giocatori, legasi Mesut Ozil, che ha scritto «Non ci sono parole per descrivere quanto sia tutto così triste», ma anche Rudiger (“Una notizia straziante da apprendere”), Aguero (“Una notizia terribile. Riposa in pace”), Mbappé e Gervinho. E al dolore per la morte ufficiale di Sala si aggiunge la polemica, visto che nelle ultime ore il Nantes ha fatto sapere di voler i soldi pattuiti con il Cardiff per il trasferimento del giocatore. L’italo-argentino era stato acquistato dagli inglesi durante la sessione di mercato invernale per 15 milioni di sterline, ed è precipitato sul volo che lo stava portando appunto in Gran Bretagna per l’inizio della sua nuova avventura. Possibile battaglia legale all’orizzonte, con il Cardiff che ha fatto sapere di voler vederci chiaro prima di onorare gli accordi. Intanto a Nantes c’è qualcuno che continua ad aspettare Sala, la sua cagnolona Nala, che ormai da giorni si siede davanti alla finestra, nella speranza che il suo grande amico possa comparire da un momento all’altro

