Diretta Feralpisalò Albinoleffe/ Streaming video tv: i bresciani vogliono un posto nei playoff (Serie C)

Feralpisalò Albinoleffe, che sarà diretta dal signor Claudio Petrella, si gioca sabato 9 febbraio alle ore 16.30, sarà una delle sfide della venticinquesima giornata del campionato di Serie C 2018-2019, nel girone B. I Leoni del Garda si sono lanciati in campionato dopo tre vittorie consecutive contro Ternana, Vicenza e Teramo, ma sono reduci dal ko interno in Coppa Italia contro il Vicenza. In classifica la Feralpisalò si è riportata al quarto posto, mentre l’Albinoleffe resta ultimo dopo il ko interno contro il Sudtirol, e a sua volta ha perso in Coppa Italia mercoledì in casa del Gozzano. Per i seriani la situazione è sempre più calda, anche se la Virtus Verona penultima è distante solo un punto e il treno dei play out può essere riagganciato, a patto di ritrovare una vittoria che per l’Albinoleffe manca in campionato dallo scorso 22 dicembre, proprio contro la formazione scaligera.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di seguire Feralpisalò Albinoleffe in diretta tv sui canali free o pay sul digitale terrestre o sul satellite. La diretta streaming video via internet dell’incontro però sarà disponibile sul web e sui dispositivi mobili per tutti coloro che avranno sottoscritto un abbonamento al portale, broadcaster ufficiale per la stagione 2018/19 del campionato di Serie C, elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALO’ ALBINOLEFFE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Turina di Salò. I padroni di casa schiereranno De Lucia in porta, Legati in posizione di terzino destro e Contessa in posizione di terzino sinistro e Magnino e Canini al centro della difesa. Terzetto di centrocampo formato da Guidetti, Pesce e Scarsella, mentre Maiorino e Vita giocheranno avanzati come trequartisti alle spalle dell’unica punta di ruolo, l’Airone Caracciolo, autore di una doppietta nell’ultima trasferta di Teramo. Risponderà l’Albinoleffe con una difesa a tre composta davanti a Gavazzi, Mondonico e Riva davanti all’estremo difensore Coser. Il francese Genevier a centrocampo sarà affiancato da Romizi e da Giorgione, mentre Gelli si muoverà sulla fascia desta e Gonzi sulla fascia sinistra. In attacco, confermata la coppia Cori-Sibilli.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Tatticamente, si scontreranno il 4-3-2-1 ad ‘albero di Natale” schierato dall’allenatore della Feralpisalò, Domenico Toscano, ed il 3-5-2 del mister dell’Albinoleffe, Michele Marcolini. Nel match d’andata di questo campionato la Feralpisalò ha vinto in casa dei seriani di misura, 0-1 con rete decisiva messa a segno da Parodi. L’Albinoleffe ha invece vinto l’ultima sfida di campionato disputata sul campo della Feralpisalò, Leoni de Garda in gol con Guerra, ma i seriani avevano già colpito con Mondonico e Kouko.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote delle agenzie di scommesse per l’incontro vedono la Feralpisalò nettamente favorita per la conquista dei tre punti contro l’Albinoleffe. Vittoria in casa quotata 1.70 da William Hill, mentre l’eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.25 da Bet365 e il successo in trasferta viene proposto ad una quota di 5.35 da Eurobet. Le quote sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita vedono l’over 2.5 proposto a 2.10 e l’under 2.5 offerto a 1.65 da Sisal Matchpoint.



