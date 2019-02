Diretta Palermo Foggia/ Streaming video Dazn: rosanero reduci da due sconfitte (Serie B)

Palermo Foggia, partita che viene diretta dal signor Davide Ghersini, è il consueto Monday Night nel campionato di Serie B 2018-2019: per la ventiduesima giornata si gioca alle ore 21:00 di lunedì 4 febbraio. Il Palermo arriva all’appuntamento nel momento di maggiore difficoltà stagionale: non erano mai arrivate due sconfitte consecutive, il 2019 è iniziato nel peggiore dei modi e dunque la promozione diretta è stata del tutto rimessa in discussione da una squadra che, prima del ko interno contro la Salernitana, non perdeva addirittura da quasi quattro mesi e aveva vinto otto delle seguenti 13 partite. Un’occasione che potrebbe essere sfruttata anche dal Foggia: i satanelli arrivano dalla sconfitta casalinga contro il Crotone e hanno bisogno di riscattarsi immediatamente. Lottano per la salvezza: al netto della penalizzazione oggi sarebbero quasi al sicuro mentre la classifica reale parla di zona playout e tre punti da recuperare al Cosenza, entrando in questa ventiduesima giornata. L’ultima fuori casa era andata più che bene: gli uomini di Pasquale Padalino avevano vinto a Carpi, una delicata sfida per la salvezza. Andiamo allora a vedere, mentre aspettiamo la diretta di Palermo Foggia, quali possono essere le scelte dei due allenatori per la partita del Renzo Barbera, in termini di probabili formazioni.

Non è a disposizione la diretta tv di Palermo Foggia, perchè la partita di Serie B è un’esclusiva della nuova piattaforma DAZN: tutti gli abbonati al servizio potranno allora utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire le immagini in diretta streaming video, oppure installare l’applicazione su una smart tv con connessione internet o ancora, come terza alternativa, collegare i propri apparecchi ad un televisore tramite Chromecast.

Per tornare a macinare gol e vittorie, Roberto Stellone potrebbe affrontare Palermo Foggia con le due punte: al fianco di Moreo potrebbe tornare titolare George Puscas, se così fosse Trajkovski e Falletti sarebbero in ballottaggio come trequartisti nel 4-3-1-2. A centrocampo le scelte sembrano fatte, con Haas a guidare la manovra e la coppia Chochev-Murawski che si posizionerà sulle mezzali, dalla panchina c’è Haas che reclama una maglia ma parte indietro nelle gerarchie. Difesa classica nella quale è tornato titolare Rispoli, che giocherà come terzino destro con Salvi dall’altra parte; la coppia centrale a protezione di Pomini sarà formata da Szymisnki e Bellusci. Il Foggia dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2, Iemmello e Mazzeo i terminali offensivi di una squadra nella quale Cicerelli spinge per una maglia da esterno di centrocampo, e potrebbe giocare al posto di Zambelli o Kragl. In mezzo ci sarà la regia di Gerbo, con Deli che di fatto potrà essere il battitore libero e Agnelli che sarà di fatto il leader del reparto; Tonucci, Loiacono e Luca Martinelli sono favoriti per proteggere Noppert che ha preso il posto di Bizzarri, venerdì scorso però è stato Boldor a completare il terzetto difensivo e dunque rimane ancora qualche dubbio.

Quotata dall’agenzia di scommesse Snai, Palermo Foggia presenta un pronostico nel quale i rosanero partono favoriti: vale infatti 1,80 volte la somma messa sul piatto il segno 1 per il successo interno, mentre la vittoria dei satanelli è quella regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di guadagnare una cifra pari a 4,75 volte quello che avrete investito con questo bookmaker. Il pareggio, eventualità identificata dal segno X, porta in dote un corrispettivo di 3,30 volte la somma investita.



