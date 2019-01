Video/ Ascoli Perugia (0-3): highlights e gol della partita (Serie B 21^ giornata)

Il video di Ascoli Perugia ci parla di una gara terminata col risultato di 0-3. Il grifone ha giocato sicuramente una grande partita, dimostrato di averne di più oggi dei suoi avversari. Eppure i bianconeri erano partiti bene nel primo tempo, sfiorando diverse volte il gol. La partita viene cambiata da un episodio con Laverone che stende in area di rigore un avversario e regala quindi un calcio di rigore al Perugia. Il terzino prende anche un pesante cartellino giallo che gli farà saltare il prossimo turno, visto che era diffidato. Dal dischetto si propone l’ex gioiello del vivaio della Roma Valerio Verre che con freddezza sblocca la partita. Sono cinque minuti di follia per i bianconeri, perché passano quattro giri di orologio e segna il coreano Han Kwang-S. Questi è bravissimo a sbloccarsi e a realizzare un gol davvero pesante. I marchigiani provano il tutto per tutto con l’ingresso in campo di Rosseti, D’Elia e Ganz. Questo però non basta, anzi la squadra di casa subisce nel finale anche un terzo gol. La ciliegina sulla torta di Alessandro nesta la mette Falzerano, ex della partita appena entrato in campo che supera il portiere avversario con uno splendido tocco sotto. Con questa partita il Grifone aggancia la zona playoff anche se dietro a due punti ci sono Spezia e Salernitana che devono ancora giocare.

LE DICHIARAZIONI

Il video di Ascoli Perugia ci porta alle dichiarazioni di fine gara che possono raccontarci meglio la partita. A fine partita ha parlato Raffaele Bianco alla fine della partita a Dazn: “Avevo promesso la squadra che se avessimo vinto li avrei portati a cena in settimana, mi tocca pagare una cena e lo farò volentieri. A fine gara me lo stavano ricordando i ragazzi. Era una partita da non sbagliare perché venivamo da due prestazioni non esaltanti ed era un esame per capire se eravamo una squadra con gli attributi. Abbiamo fatto una partita maschia, da Serie B e abbiamo dimostrato di mettere la gamba quando serve. E’ stata una vittoria meritata e importantissima. Prima in trasferta facevamo belle partite come a Lecce e Benevento, ma vincere fuori casa non è mai facile. Devi essere bravo a sfruttare le occasioni che crei, concedendo poco. Oggi siamo stati bravi in questo. Ci godiamo questi tre punti che ci danno un po’ di serenità per affrontare al meglio la sosta. Ho preso un colpo, un taglietto con alcuni punti. Calciomercato? Non so cosa rispondere. Io mi sento un giocatore del Perugia, se poi la società farà altre scelte non lo so. Mancano tre giorni e vedremo”.

IL TABELLINO

Prima di andare a vedere il video di Ascoli Perugia, ecco il tabellino:

Marcatori: 51′ Verre rig., 56′ Han, 96′ Falzerano

Ascoli (4-3-1-2): Bacci, Laverone, Brosco, Valentini, Cavion, Casarini, Addae (65′ Rosseti), Frattesi, Ninkovic, Ciciretti (65′ D’Elia), Beretta (81′ Ganz). All. Vivarini.

Perugia (4-3-1-2): Gabriel, Felicioli, Yamiq, Gyomber, Cremonesi, Dragomir, Bianco, Kingsley (87′ Falzerano), Verre (63′ Mazzocchi), Vido (46′ Han), Sadiq. All. Nesta.

Arbitro: Marini

Ammoniti: 17′ Kingsley (P), 24′ Addae (A), 26′ Dragomir (P), 38′ Gyomber (P), 51′ Laverone (A), 68′ Felicioli (P), 82′ Brosco (A)

VIDEO ASCOLI-PERUGIA (0-2): LE IMMAGINI DEL MATCH

Ecco il video di Ascoli Perugia terminata col risultato di 0-2:





© RIPRODUZIONE RISERVATA