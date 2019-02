Probabili formazioni/ Sassuolo Juventus: diretta tv, torna il tridente pesante di Allegri? (Serie A)

Sassuolo Juventus si giocherà domani alle ore 18.00, quando le due formazioni sono attese in campo al Mapei Stadium per un posticipo sicuramente di grande interesse nella 23^ giornata di Serie A, sfida forse meno scontata del previsto fra queste due formazioni. Sassuolo Juventus infatti vedrà tornare in campo i bianconeri che stanno vivendo un momento “difficile” – tra virgolette perché comunque stiamo parlando della squadra che sta dominando il campionato con ampio margine di vantaggio sulla seconda. I neroverdi, che dal canto loro stanno vivendo una stagione più che positiva e possono ancora sperare in un posto in Europa League, proveranno ad approfittare di questo momento non esaltante: Roberto De Zerbi saprà firmare la grande sorpresa? Per il momento, possiamo andare a vedere quali sono le notizie sulle probabili formazioni di Sassuolo Juventus alla vigilia della partita di Reggio Emilia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Sassuolo Juventus sarà visibile in diretta tv esclusivamente per gli abbonati Sky. L’appuntamento sarà sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure in alternativa segnaliamo anche la possibilità della diretta streaming video tramite il servizio Sky Go, sempre riservato agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

LE MOSSE DI DE ZERBI

Nelle probabili formazioni di Sassuolo Juventus emergono i grandi problemi a centrocampo per mister Roberto De Zerbi, che deve rinunciare sia allo squalificato Duncan sia all’infortunato Magnanelli. Per di più anche Sensi non è al meglio, se anche per lui dovessero arrivare notizie negative la situazione della mediana neroverdi si farebbe molto difficile, con Locatelli e Bourabia uniche certezze. Meglio in attacco, dove i dubbi sono solo relativi alle scelte che farà De Zerbi: la certezza si chiama Berardi, per il resto Babacar e Djuricic sono leggermente favoriti rispettivamente su Matri e Di Francesco, ma entrambi i ballottaggi restano aperti. Un dubbio anche in difesa, dove Magnani e Ferrari si contendono la maglia al fianco dell’ex Peluso nella coppia centrale davanti a Consigli.

LE SCELTE DI ALLEGRI

In casa Juventus invece prosegue l’emergenza in difesa, con la forzata conferma della coppia centrale Rugani-Caceres in assenza di tutta la storica BBC. Fra i pali tuttavia tornerà Szczesny, così come in attacco dovremmo tornare ad ammirare dal primo minuto il miglior tridente possibile per Massimiliano Allegri, cioè naturalmente quello formato da Dybala, Mandzukic e Cristiano Ronaldo (ottima notizia in vista dell’ormai imminente ritorno della Champions League), anche perché Douglas Costa non è al meglio e il suo comportamento ha fatto discutere in settimana. Molto interessante infine la situazione a centrocampo, dove Pjanic e Matuidi saranno sicuramente titolari, ma poi ci sarà un ballottaggio addirittura a tre per l’unica maglia a disposizione, che sarà contesa da Bentancur, Emre Can e Khedira.

IL TABELLINO

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Bourabia, Sensi, Locatelli; Berardi, Babacar, Djuricic. All. De Zerbi.

A disposizione: Pegolo, Satalino, Adjapong, Ferrari, Lemos, Demiral, Boga, Matri, Scamacca, Di Francesco, Brignola.

Squalificato: Duncan.

Indisponibili: Magnanelli, Marlon, Sernicola.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Caceres, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsolglio, De Sciglio, Spinazzola, Khedira, Bernardeschi, Emre Can, Douglas Costa, Kean.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Barzagli, Chiellini, Cuadrado, Bonucci.



© RIPRODUZIONE RISERVATA