Diretta Genoa Sassuolo/ Streaming video e tv: pronostico incerto per il match di Marassi (Serie A)

Genoa Sassuolo, diretta dall’arbitro Gianluca Manganiello, è una partita della ventiduesima giornata di Serie A che si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 3 febbraio 2019, presso lo stadio Luigi Ferraris di Marassi. In base alla classifica, potremmo dire che Genoa Sassuolo metterà di fronte il Grifone che vuole fare un altro passo verso la tranquillità e i neroverdi che invece vogliono tenere vivo un sogno chiamato Europa League. Il Genoa, reduce dalla preziosa vittoria sul campo dell’Empoli nella scorsa giornata, è infatti salito a 23 punti ed è dunque in linea per un campionato tranquillo, ma naturalmente oggi Cesare Prandelli vorrà fare un ulteriore passo verso una salvezza anticipata. Quanto al Sassuolo, la squadra di Roberto De Zerbi è reduce dalla netta vittoria sul Cagliari che ha portato i neroverdi a quota 29 punti, agganciati al gruppone di chi spera nell’Europa. Va detto che servirebbe un mezzo miracolo, ma il Sassuolo proverà a sognare il più a lungo possibile.

La diretta tv di Genoa Sassuolo è prevista in esclusiva sui canali della televisione satellitare: gli abbonati a Sky potranno dunque sintonizzarsi su Sky Sport Serie A (numero 202), oppure su Sky Sport 251. Inoltre essi avranno la possibilità di attivare il servizio Sky Go per seguire la partita dello stadio Luigi Ferraris in diretta streaming video: potranno collegare fino ad un massimo di due apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone ai dati del proprio abbonamento, senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Genoa Sassuolo, Cesare Prandelli deve fare i conti con la squalifica di Rolon. A centrocampo sono due le alternative per il mister: Sturaro, che però non è ancora al top della condizione fisica, o l’altro nuovo arrivato Lerager, considerato che Sandro è ancora alle prese con noie fisiche. Buono l’impatto di Sanabria, ma dal primo minuto in attacco potrebbe ancora agire Kouame, supportato da Bessa e Lazovic. Per quanto riguarda il Sassuolo va verso la conferma Babacar come prima punta del tridente, con Berardi e Djuricic (che appare favorito su Di Francesco) come esterni. Sarà assente capitan Magnanelli, tuttavia a centrocampo torna Duncan, che agirà insieme a Locatelli da mezzala. In difesa Peluso dovrebbe essere ancora preferito a Ferrari, ma i due sono comunque in ballottaggio per l’unico dubbio di Roberto De Zerbi nella retroguardia.

Diamo infine uno sguardo al pronostico su Genoa Sassuolo, basandoci sulle quote Snai per questa partita. Appare leggermente favorito il Genoa padrone di casa, infatti il segno 1 è quotato a 2,45 mentre il segno 2 per un successo esterno del Sassuolo arriva alla quota di 2,95. L’opzione più remunerativa è però il pareggio: il segno X infatti vale 3,25 volte la posta in palio.



