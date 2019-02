Video/ Chievo Roma (0-3): highlights e gol della partita (Serie A, 23^ giornata)

Il video di Chievo Roma ci parla di una gara dominata dall’inizio alla fine dalla squadra di Eusebio Di Francesco che ottiene i tre punti e vince 0-3. Pronti via i giallorossi sbloccano la partita con un gran lancio di Nzonzi che pesca El Shaarawy tra le linee, il faraone è bravo a defilarsi e a metterla alle spalle di Sorrentino. Il raddoppio lo sigla Edin Dzeko di prepotenza, dimostrandosi sempre più padrone dell’area di rigore. Pronti via nella ripresa chiude la gara Aleksander Kolarov prima di vedere fantasmi già intravisti alla fine del primo tempo. Antonio Mirante ci mette una pezza determinante perché l’eventuale 1-2 avrebbe pesato molto dal punto di vista psicologico per la squadra di Eusebio Di Francesco. Sono tre punti fondamentali per la squadra capitolina che così risponde alla Lazio che ieri aveva superato l’Empoli. Per i clivensi è un ko che ha il sapore di Serie B, ormai rialzarsi giornata dopo giornata è sempre più difficile.

Le dichiarazioni

Per il video di Chievo Roma andiamo a vedere le dichiarazioni alla fine della gara. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Edin Dzeko. Ecco le sue parole: “È difficile che per noi arrivi una serata tranquilla. Nel primo tempo dopo il 2-0 abbiamo sofferto. Non so perché ogni tanto smettiamo di giocare come è successo alla fine del primo tempo. Antonio Mirante ha fatto una grande parata che ha salvato la gara, perché si poteva riaprire. Contro la Fiorentina abbiamo giocato male, ma col Milan abbiamo dimostrato di essere forti e molto compatti anche se è mancato il secondo gol. Oggi abbiamo fatto il nostro anche se non è mai facile vincere in Serie A fuori casa. Ogni anno è così, non molla nessuno. Quest’anno ci sono più squadre per il quarto posto. Noi dobbiamo fare il nostro e vincere le nostre partite. Dobbiamo guardarci dagli altri, ma se vinciamo non interessa cosa fanno gli altri. Freddezza col pubblico? Sicuramente i tifosi e anche noi siamo dispiaciuti di quella brutta prestazione contro la Fiorentina. Prima di tutto non siamo contenti noi. I tifosi sono il nostro tredicesimo giocatore e abbiamo bisogno di loro. Speriamo che già martedì tornano tutti e tifino per noi che dobbiamo dare tutto“.

Il tabellino

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Frey (39′ Depaoli)(72′ Schelotto), Rossettini, Bani, Barba; Leris, Dioussè, Hetemaj (58′ Piazon); Giaccherini; Stepinski, Djordjevic. A disposizione: Caprile, Semper, Cesar, Jaroszynski, Rigoni, Pucciarelli, Kiyine, Grubac, Meggiorini. Allenatore: Di Carlo.

ROMA (4-3-3): Mirante; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Zaniolo (76′ De Rossi), Nzonzi, Cristante; Schick (58′ Florenzi), Dzeko, El Shaarawy (85′ Kluivert). A disposizione: Fuzato, Greco, Jesus, Santon, Pastore, Coric. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

MARCATORI: 9′ El Shaarawy (R), 18′ Dzeko (R), 51′ Kolarov (R)

Ammoniti: Barba (C); Cristante, Zaniolo (R). Recupero: 1’pt e 3’st. Calci d’angolo: 8-7.

