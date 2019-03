Diretta Bergamo Montegranaro/ Streaming video e tv, risultato live (Coppa Italia A2)

Bergamo Montegranaro si gioca alle ore 21:00 di venerdì 1 marzo: presso il PalaSavelli di Porto San Giorgio si gioca l’ultimo quarto di finale della Coppa Italia A2 2018-2019 di basket. Come lo scorso anno la formula è chiara: location unica – ancora la città delle Marche – e tabellone già formato sino alla finale, a partecipare sono le prime quattro classificate di ciascun girone (Est e Ovest) secondo la graduatoria di fine girone di andata. Questo naturalmente aumenta lo spettacolo in campo; c’è una chiara favorita per la vittoria del titolo ma scopriremo solo domenica se le cose andranno come da pronostico, intanto però va anche ricordato che un anno fa a prendersi il trofeo era stata una Tortona che, per quanto competitiva, non era la numero uno nelle previsioni. Intanto possiamo dire che Montegranaro arriva a questa partita con il vento in poppa, avendo appena espugnato il PalaDozza contro la capolista del girone Est; Bergamo invece appare in caduta libera e, perso di 26 punti contro l’Eurobasket Roma, sembra non riuscire più a confermare le splendide cose fatte vedere nella prima parte della stagione. Aspettiamo allora con impazienza che arrivi il momento della diretta di Bergamo Montegranaro, intanto possiamo andare a presentare i temi principali della partita.

RISULTATI E PRECEDENTI

Se la diretta di Bergamo Montegranaro dovesse essere decisa dal momento di forma, sicuramente la Poderosa sarebbe già in semifinale: i marchigiani hanno intanto la possibilità di giocare in casa, e soprattutto sono reduci da una grande serie di vittorie culminata con il preziosissimo successo sul parquet della Fortitudo Bologna. Due punti fondamentali per continuare a sperare nella promozione diretta: certo la Poderosa resta alle spalle della capolista ma adesso è davvero con il fiato sul collo degli emiliani, e nel rush finale potrebbe succedere di tutto. Per lungo tempo Bergamo è stata la principale antagonista della Virtus Roma nel girone Ovest: aveva demolito i laziali nella partita di andata ma poi è successo qualcosa, oppure semplicemente sono usciti i reali valori del campionato. La sorprendente BB14 non ha più tenuto il ritmo: ultimamente ha perso in casa contro Treviglio e Capo d’Orlando, era già caduta a Legnano e il pesantissimo ko di Ferentino ha provocato un grande scossone in classifica. Bergamo resta comunque quarta con una presa più che salda sulla qualificazione ai playoff, ma certamente rispetto a come aveva iniziato il torneo le cose non stanno andando troppo bene. Arriverà il pronto riscatto nel quarto di finale della Coppa Italia di A2? Vedremo, ma possiamo dire senza troppi timori di smentita che la reale favorita è Montegranaro.



