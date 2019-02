Diretta Fortitudo Bologna Montegranaro/ Streaming video e tv: scontro al vertice

Fortitudo Bologna Montegranaro, in diretta dallo storico PalaDozza del capoluogo emiliano, si gioca alle ore 18.00 di questo pomeriggio, domenica 24 febbraio 2019, e sarà la partita di cartello fra quelle in programma per la ventitreesima giornata del campionato della Serie A2 di basket 2018-2019 nel girone Est. Basta dare uno sguardo alla classifica per capire la grande importanza di Fortitudo Bologna Montegranaro: gli emiliani, anche grazie alla vittoria di mercoledì nel match di recupero contro Mantova, sono primi con 40 punti, ma proprio i marchigiani sono i primi inseguitori, al secondo posto con 36 punti. Facile dunque capire che questa partita dirà moltissimo sull’andamento di tutta la stagione: un nuovo successo della Lavoropiù Fortitudo Bologna porterebbe a sei le lunghezze di distanza tra la capolista e Montegranaro, dunque darebbe alla Fortitudo quell’allungo forse già decisivo verso la promozione diretta che quest’anno è garantita alla prima in classifica di ciascun girone. D’altro canto, un colpaccio esterno della XL Extralight Montegranaro non solo ridurrebbe a due i punti di differenza, ma darebbe un’enorme spinta anche psicologica ai marchigiani, che a quel punto potrebbero davvero pensare in grande.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Fortitudo Bologna Montegranaro non godrà di una diretta tv, ma si può usufruire della diretta streaming video abbonandosi a LNP Tv Pass, servizio tramite il quale le partite del campionato di Serie A2 – che non viene trasmesso su reti televisive nazionali – sono visibili live on demand, naturalmente dietro il pagamento di un abbonamento che può essere annuale oppure mensile. Per tutti gli appassionati sarà inoltre possibile seguire le informazioni utili sul sito ufficiale www.legapallacanestro.com, che ha anche i corrispettivi account ufficiali sui social network. In particolare consigliamo le pagine facebook.com/lnpsocial e, su Twitter, @lnpsocial.

RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già sommariamente descritto le stagioni di Fortitudo Bologna e Montegranaro. Parliamo naturalmente di cammini eccellenti: quest’anno la Fortitudo sta facendo davvero tutto per bene, dunque la strada verso il sospirato ritorno in Serie A sembra tracciata, anche se naturalmente bisogna ancora completare l’opera. La spinta decisiva potrebbe arrivare dal pubblico del PalaDozza: finora undici vittorie in casa su altrettante partite giocate dalla Fortitudo davanti ai propri tifosi, il fattore campo potrebbe avere grande importanza anche oggi e una vittoria della Fortitudo, come abbiamo già spiegato, potrebbe davvero essere determinante per la corsa verso il primo posto. Nelle ultime giornate la Fortitudo ha saputo “asfaltare” prima Jesi e poi la Assigeco Piacenza in partite esaltanti per l’attacco, ma ha saputo anche vincere a Mantova una partita invece molto più difensiva. Montegranaro si presenterà invece al PalaDozza con la serenità di chi cerca l’impresa, ma non ha obblighi particolari: la missione primo posto non è facile e sarebbe un sogno per i marchigiani, la pressione è di certo tutta sulle spalle della Fortitudo, già vittoriosa anche all’andata in casa XL Extralight, tuttavia Montegranaro ha aperta una clamorosa striscia di undici vittorie consecutive, dunque meglio di così non potrebbe presentarsi allo scontro diretto. Basterà per compiere l’impresa?



