Diretta Imolese Renate/ Streaming video e tv: i romagnoli in corsa (Serie C)

Imolese Renate, partita diretta dal signor Stefano Lorenzin, si gioca domenica 10 marzo alle ore 16.30, e sarà una delle sfide del programma della trentesima giornata nel campionato di Serie C 2018-2019 nel girone B. L’ultimo pareggio senza reti in casa del Vicenza ha confermato una volta di più la concretezza della formazione romagnola, che resta agganciata al quarto posto in classifica assieme al Sudtirol e continua a sognare la qualificazione diretta alla fase nazionale. Dall’altra parte in casa contro il Ravenna il Renate ha subito la sua seconda sconfitta di fila. Dopo un periodo di ottima ripresa, i brianzoli hanno fatto di nuovo un passo indietro in campionato, con i punti di vantaggio sulla zona play out che si sono ridotti a due.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Imolese Renate non sarà trasmessa in diretta tv ma esclusivamente collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet su elevensports.it. Gli abbonati potranno infatti seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro tramite l’applicazione gratuita o il sito.

PROBABILI FORMAZIONI IMOLESE RENATE

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Galli di Imola. Emiliani in campo con Rossi tra i pali, Sciacca sull’out difensivo di destra e il belga Fiore sull’out difensivo di sinistra, mentre Checchi e Carini giocheranno al centro della retroguardia. I tre di centrocampo saranno Hraiech, Carraro e Gargiulo, mentre Mosti si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo Cappelluzzo-Lanini. Risponderà il Renate con Cincilla in porta, Anghileri schierato come terzino destro e Vannucci schierato come terzino sinistro, mentre i centrali saranno Teso e Caverzasi, vista la squalifica di Saporetti. I tre di centrocampo saranno Pavan, Simonetti e Quaini, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto l’australiano Piscopo, Gomez e Vassallo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-1-2 per l’Imolese di Alessio Dionisi, 4-3-3 per il Renate guidato in panchina da Aimo Diana. Il match d’andata di questo campionato, unico precedente in un campionato professionistico tra i due club, ha fatto registrare la vittoria dei brianzoli sugli emiliani, 1-0 firmato da una rete di Gomez.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorita per la conquista dei tre punti l’Imolese contro il Renate. Vittoria casalinga quotata 1.65 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 5.60 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.45 e 1.45.





