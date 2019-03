Diretta Indian Wells 2019/ Fognini Albot streaming video e tv, orario dei match

Un’altra giornata al torneo Indian Wells 2019 sta per iniziare: alle ore 20:00 italiane infatti scatta l’appuntamento con il completamento del secono turno nel tabellone maschile, mentre in quello femminile siamo già arrivati al terzo turno che inizierà proprio domenica 10 marzo. Un solo italiano sarà in campo oggi: si tratta di Fabio Fognini che, in quanto testa di serie numero 16, ha saltato il primo turno e aprirà la corsa verso il titolo a partire dal secondo turno. Il suo primo avversario è Radu Albot, macedone di 29 anni che occupa la posizione numero 53 del ranking mondiale. Tra gli altri big in campo, spiccano soprattutto gli esordi di Rafa Nadal e Roger Federer: il maiorchino arriva dalla finale giocata agli Austalian Open e deve lottare ancora con una condizione non ottimale, mentre lo svizzero ha vinto il centesimo titolo Atp a Dubai e potrebbe essere qui nel deserto della California per l’ultima volta. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Indian Wells 2019, quando i vari match prenderanno il via.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

Avrete due modi per seguire la diretta tv di Indian Wells 2019: il torneo maschile è trasmesso in esclusiva dalla televisione satellitare su Sky Sport Arena (numero 204), quello femminile invece è sulla web-tv federale SuperTennis al numero 64 del vostro telecomando. In assenza di un televisore sarà possibile attivare il servizio di diretta streaming video in entrambi i casi: i clienti Sky potranno farlo con l’applicazione Sky Go, tutti gli altri visitando il sito www.supertennis.tv e usufruendo ovviamente di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del torneo di Indian Wells è all’indirizzo www.bnpparibasopen.com.

RISULTATI E PRECEDENTI

Analizzando la diretta di Indian Wells 2019 per la domenica, scopriamo che in caso di qualificazione al terzo turno Fabio Fognini giocherebbe contro uno tra Kyle Edmund, attualmente il miglior britannico nel ranking Atp, e Nicolas Jarry; Nadal potrebbe nuovamente vedersela con l’argentino Diego Schwartzman mentre Federer avrebbe il suo potenziale avversario in Stan Wawrinka, un interessante derby svizzero sempre che Stan, che non è nel seeding di questo torneo, elimini l’ungherese Marton Fucsovics. Altri big in campo saranno Marin Cilic e Kei Nishikori, ma anche un John Isner che su questi campi diventa una mina vagante non indifferente; da seguire il giovane canadese Denis Shapovalov che cerca di arrivare vicino alla top ten della classifica, poi altri teenager come Karen Khachanov – campione a Parigi-Bercy – e Daniil Medvedev. Nel tabellone femminile Serena Williams ha eliminato Victoria Azarenka e adesso affronta Garbine Muguruza nel rematch della finale di Wimbledon che aveva consegnato il primo Slam alla spagnola; Simona Halep gioca contro Kateryna Kozlova, per Elina Svitolina c’è Daria Gavrilova e, come possiamo notare, sono già tante le teste di serie che hanno abbandonato Indian Wells 2019 da questa parte del main draw. Tra queste Caroline Garcia e Daria Kasatkina, ma anche Dominika Cibulkova e Aliaksandra Sasnovich. Fuori anche la giovane Amanda Anisimova: su di lei ha avuto la meglio Elise Mertens.



© RIPRODUZIONE RISERVATA