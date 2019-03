Infortunio Brozovic/ Inter, problema muscolare: a rischio per Eintracht e Milan

Inter in apprensione: dopo quello di Joao Miranda, registra l’infortunio di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha sentito tirare dietro la coscia sul finire del primo tempo di Inter-Spal, quindi si è accasciato a terra lasciando intuire allo staff medico nerazzurro di non essere in grado di continuare a giocare la partita. Mister Luciano Spalletti ha dovuto procedere dunque con la sostituzione, quindi ha mandato in campo Antonio Candreva al posto di Brozovic. Dopo l’intervallo è arrivato il primo report dell’Inter. «Per Marcelo Brozovic, uscito al 42’, risentimento ai flessori della coscia destra», ha scritto l’Inter nel tweet con cui ha aggiornato i suoi tifosi circa le condizioni del calciatore. Questa la prima diagnosi, ma si attendono ulteriori esami per avere la certezza anche sui relativi tempi di recupero, anche perché l’agenda prevede impegni delicati per l’Inter.

INTER, INFORTUNIO BROZOVIC: A RISCHIO PER EINTRACHT E MILAN

Problema muscolare per Marcelo Brozovic, che non ha avuto dubbi nel chiedere il cambio all’allenatore Luciano Spalletti. Il tecnico a quel punto ha mandato in campo Antonio Candreva, spostando Kwadwo Asamoah nel ruolo di interno di centrocampo, ma preoccupano le condizioni del calciatore croato in vista delle prossime partite. In attesa degli esami, c’è apprensione perché Brozovic rischia seriamente di saltare il ritorno degli ottavi di Europa League contro l’Eintracht, ma soprattutto il derby in programma domenica prossima a San Siro e che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Questo infortunio potrebbe costringere il calciatore a saltare due partite decisive per la stagione dell’Inter. Al momento di certo c’è quanto scritto nel comunicato ufficiale del club: «Per Marcelo Brozovic, uscito al 42’, risentimento ai flessori della coscia destra».

