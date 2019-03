Infortunio Miranda/ Inter ultime notizie: sospetta frattura al naso, salta il Milan?

Emergenza infortuni in casa Inter: Joao Miranda è uscito al termine del primo tempo contro la Spal. Al suo posto Andrea Ranocchia. Il difensore brasiliano si è fermato a causa di una botta al naso. Il colpo si è rivelato più grave del previsto, perché si sospetta la frattura delle ossa nasali. Per Miranda è previsto un controllo immediato presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Lì si valuterà l’entità del suo infortunio e i relativi tempi di recupero attraverso esami approfonditi. Di sicuro si tratta di un’altra tegola per l’Inter, che deve fare i conti anche con l’infortunio di Marcelo Brozovic. E questo con due sfide delicate all’orizzonte: il derby col Milan per quanto riguarda il campionato di Serie A e il match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro l’Eintracht. La situazione si fa dunque delicata per l’Inter. La speranza dei tifosi nerazzurri è che Miranda non debba stare fermo a lungo.

INTER, INFORTUNIO MIRANDA: SOSPETTA FRATTURA AL NASO

Brutto infortunio per Joao Miranda, sostituito per una sospetta frattura delle ossa nasali. Il difensore dell’Inter è stato immediatamente trasferito presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Miranda ha avuto la peggio nello scontro con Andrea Petagna, avvenuto nei primi minuti di gioco. Al suo posto mister Luciano Spalletti ha mandato in campo Andrea Ranocchia. Mentre l’Inter affronta la Spal, si attendono notizie dagli esami a cui verrà sottoposto il difensore brasiliano. Lo scontro con l’attaccante della Spal comunque aveva suscitato diverse proteste, perché dopo quella manata l’arbitro Calvarese non ha neppure estratto il cartellino giallo. Un colpo ritenuto evidentemente fortuito, ma per il quale Miranda ha perso copiosamente sangue dal naso. Ora si attendono aggiornamenti sul suo infortunio.

🚑 | REPORT MEDICO Joao Miranda sostituito per sospetta frattura delle ossa nasali. Per lui controllo immediato presso Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

Per Marcelo Brozovic, uscito al 42’, risentimento ai flessori della coscia destra#InterSPAL — Inter (@Inter) 10 marzo 2019





