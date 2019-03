Video/ Frosinone Torino (1-2): highlights e gol della partita (Serie A)

Nel video di Frosinone Torino possiamo vedere highlights e gol di una partita molto interessante: allo Stirpe il Frosinone si giocava un’importante fetta di salvezza contro un Torino affamato d’Europa e che ha fatto il colpo vincendo 1-2. La partita comincia subito a ritmi alti, malgrado uno spettacolo poco accattivante dal punto di vista del gioco. Le due formazioni mostrano intensità e intraprendenza, ma l’equilibrio fa da padrone. Soprattutto nel primo tempo, però, le occasioni latitano. Il gioco viene spezzettato da numerosi falli, causati da un agonismo eccessivo. Il Frosinone non si tira indietro e fa una partita sporca, lottando su ogni pallone. Gli uomini di Mazzarri badano al sodo e provano a bucare le retrovie ciociare con le galoppate di Ansaldi sulla corsia laterale. Al quarantaduesimo minuto, un po’ a sorpresa, arriva la doccia fredda per il Torino. Il Frosinone calcia un bel corner con Ciano dalla destra, Paganini è ben posizionato all’interno dell’area piccola e con uno stacco di testa supera Sirigu. I granata provano subito a scuotersi ma hanno bisogno della carica di mister Mazzarri negli spogliatoi per ritrovare la giusta brillantezza offensiva. E così nel secondo tempo il Toro raccoglie i frutti di quanto costruito nel primo, approfittando di un Frosinone meno solido. Al cinquantaseiesimo Belotti si fa trovare al posto giusto sulla pennellata di Iago Falque e trafigge Sportiello con l’inzuccata dell’uno a uno. I piemontesi ci credono e prendono coraggio. Il Frosinone soffre e si limita a difendere. Al settantottesimo quindi ci pensa ancora Belotti a rompere l’equilibrio, questa volta con una girata perfetta dall’area piccola su cui il numero uno ciociaro non può nulla.

IL TABELLINO

FROSINONE-TORINO 1-2

Marcatori: 42’ Paganini (F), 56’ Belotti (T), 78’ Belotti (T)

FROSINONE ( 3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano (83’ D. Ciofani); Paganini, Chibsah, Maiello (75’ Trotta), Gori, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri (69’ Aina), Meite (54’ Iago Falque), Rincon, Baselli, Ansaldi; Zaza (85’ Berenguer), Belotti. Allenatore: Mazzarri

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Capuano (F), Rincon (T), Meite (T), Ciano (F), Zaza (T), Aina (T)

Espulsi: nessuno

