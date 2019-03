Diretta Frosinone Torino/ Streaming video e tv: Toro vuole l’Europa League (Serie A)

Frosinone Torino, che sarà diretta dal signor Piero Giacomelli, si gioca domenica 10 marzo alle ore 15.00 e sarà una delle sfide nel programma della ventisettesima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Appuntamento importantissimo per i ciociari che dovranno ora dare seguito alle buone prestazioni che hanno portato però solo 7 punti nelle ultime 6 partite di campionato, per giunta tutti arrivati in trasferta. Considerando solo le partite giocate fuori casa, dopo l’ultimo 0-0 col Genoa i ciociari sarebbero tredicesimi in classifica, a +6 sulla zona retrocessione. In casa invece i gialloazzurri hanno solo 5 punti, a -3 dal Chievo che sarebbe penultimo nella graduatoria delle sfide interne. La tendenza andrà cambiata contro un Toro lanciatissimo in quota Europa, con quattro vittorie (l’ultima 3-0 in casa contro il Chievo) e due pareggi nelle ultime 6 sfide: vincere anche allo Stirpe permetterebbe alla squadra di Mazzarri di accarezzare anche ambizioni di Champions League.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Frosinone Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky sul canale numero 253 del satellite. Collegandosi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet si potrà seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE TORINO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Ciociari padroni di casa in campo con Sportiello tra i pali e una difesa a tre schierata con Goldaniga, Capuano e il polacco Salamon. La fascia destra sarà affidata a Paganini e la fascia sinistra a Molinaro, mentre a centrocampo mancherà lo squalificato Cassata. Al suo posto Mirko Gori affiancherà Viviani e il ghanese Chibsah, mentre Ciano farà coppia con Pinamonti sul fronte offensivo. Risponderà il Torino con Sirigu in porta e Moretti, Izzo e il camerunese N’Koulou titolari nella difesa a tre. Gli esterni laterali a centrocampo saranno De Silvestri a destra e Ansaldi a sinistra, mentre il francese Meite e il serbo Lukic copriranno la zona centrale sulla mediana. Avanzati, lo spagnolo Iago Falque e Baselli supporteranno offensivamente Belotti come unica punta di ruolo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

3-5-2 per il Frosinone di Marco Baroni, 3-4-1-2 per il Torino di Walter Mazzarri. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata ha fatto registrare una vittoria per 3-2 del Toro con reti di Rincon, Baselli e Berenguer, con i ciociari che avevano recuperato un doppio svantaggio con i gol di Goldaniga e Ciano. Il 23 agosto 2015 l’ultimo Frosinone-Torino è stata la prima partita in assoluto giocata dai ciociari in Serie A nella loro storia: i granata ribaltarono l’iniziale vantaggio di Soddimo vincendo 1-2 con i gol di Quagliarella e Baselli. In Serie B, il 19 marzo 2011, l’ultima vittoria in casa del Frosinone contro il Torino, 1-0 con rete decisiva firmata da Biasi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti il Torino contro il Frosinone. Vittoria casalinga quotata 4.50 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.20 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 1.85 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.20 e 1.65.





© RIPRODUZIONE RISERVATA