Video/ Inter Spal (2-0): highlights e gol della partita (Serie A)

Torna alla vittoria l’Inter in una giornata in cui gli squilli di Milan, Atalanta e Torino rendono indispensabile un passo in avanti per la Champions. La squadra di Spalletti trova la quadratura del cerchio pur perdendo per infortunio, oltre a Perisic e Nainggolan (e Icardi, ovviamente) già out, anche Brozovic e Miranda. La Spal è troppo evanescente in avanti e ora deve preoccuparsi in chiave salvezza, nel giorno in cui arriva la vittoria del Bologna contro il Cagliari. Come si vede nel video di Inter Spal, nel primo tempo gli estensi riescono a chiudersi bene, anche se l’asse Cedric-Lautaro Martinez funziona molto bene e sui cross del portoghese l’argentino sfiora il gol con due girate. Al terzo tentativo, subito dopo la mezz’ora, Lautaro va in gol ma un tocco di mano, dopo la review al VAR, vanifica l’azione.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa, con Ranocchia al posto di Miranda (frattura del setto nasale per il brasiliano) Spalletti si gioca il secondo cambio, dopo aver dovuto rinunciare per un problema muscolare a Brozovic, sostituito da Candreva. Ma l’Inter aumenta i giri e trova i gol al momento giusto. Segna Politano al 22’, girando a rete e battendo Viviano anche grazie a una deviazione di Bonifazi. Quindi al 32’ raddoppia Gagliardini, sempre arpionando un pallone in area e chiudendo di fatto il match. Inter che crede dunque nell’Europa prima di un doppio crocevia importantissimo, nella settimana entrante, tra Eintracht Francoforte in Europa League e derby col Milan in campionato.

Ecco il video di Inter Spal, con le azioni salienti e i gol del match





© RIPRODUZIONE RISERVATA