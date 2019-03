Video/ Sampdoria Atalanta (1-2): highlights e gol della partita (Serie A)

E’ sempre più euroAtalanta nello scontro diretto per l’Europa League contro la Sampdoria. Ancora una prestazione spettacolare dei bergamaschi che a tratti dominano la scena, contro una Samp comunque generosa nel rispondere colpo su colpo. Come si vede nel video di Sampdoria Atalanta, diversi i pericoli creati da una parte e dall’altra nel primo tempo, con Ilicic particolarmente pericoloso e la Sampdoria che prova a incidere con una conclusione dalla distanza di Praet e un tiro di Gabbiadini rimpallato proprio da Quagliarella. Tegola per Giampaolo a fine primo tempo con Saponara out per un problema muscolare, il suo posto viene preso da Gaston Ramirez.

VIDEO SAMPDORIA ATALANTA: IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa l’Atalanta riparte a cento all’ora. Prima Audero ha un gran rilfesso su un tentativo di Ilicic, quindi palo di Gosens. Al 5’ però il terzo tentativo di Duvan Zapata è quello buono e l’Atalanta è avanti. La Sampdoria però reagisce e al 20’ guadagna un calcio di rigore con Gomez che manda per le terre in area Gaston Ramirez. Penalty che costa l’espulsione a Gasperini per proteste e che Quagliarella trasforma impeccabilmente. L’Atalanta però non ci sta e al 32’ va a segno ancora con Gosens, che si infila su un tocco difettoso di Audero su cross di Hateboer. 7’ di recupero e ultimo salvataggio di Gollini su Defrel provvidenziale, ma prima del triplice fischio finale grandi occasioni da rete non si registrano. L’Atalanta resta appesa al treno che porta all’Europa League (e forse in Champions), per la Sampdoria ora le ambizioni europee sono meno forti.

Ecco il video di Sampdoria Atalanta, con le azioni salienti del match.





