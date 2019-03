Video/ Sassuolo Napoli (1-1): highlights e gol della partita (Serie A)

Sassuolo-Napoli termina con il risultato di 1-1. Andiamo subito a dare uno sguardo ai due schieramenti. Il Sassuolo si affida al solito 4-3-3 con Boga e Berardi a sostegno di Djuricic nel tridente offensivo. Dall’altra parte il Napoli opta per un camaleontico 4-4-2, con Verdi e Ounas pronti a supportare Insigne e Mertens. Pronti, via. Come emerge nel video di Sassuolo Napoli, il club azzurro si distende subito nella metà campo avversaria. Insigne carica la conclusione al 2′ ma tutto è vano per la posizione irregolare dell’attaccante napoletano. Al 4′ Ounas fa tutto da solo, supera tre avversari ma non il quarto. Il Sassuolo si copre e cerca di colpire in contropiede ma i ritmi bassi non agevolano la strategia degli emiliani. Djuricic fa a sportellate con Koulibaly ma fin qui i rifornimenti per la punta neroverde sono pochissimi. Al 13′ Diawara ci prova da fuori ma non inquadra lo specchio della porta difesa da Pegolo. Al 16′ c’è la prima occasione in favore del Sassuolo. Duncan apre per Boga, che dalla sinistra appoggia per lo stesso compagno. Il centrocampista lascia partire un tiro cross respinto da Ospina con i pugni. Napoli in affanno in questa fase e Sassuolo molto intraprendente. Al 22′ Boga dribbla Chiriches e prova a piazzarla nell’angolino: pallone fuori di non molto. Al 29′ arriva la risposta di Insigne, bloccato da Pegolo. Al 33′ Ghoulam mette in mezzo per Verdi, che controlla prima di scaricare un tentativo che termina alto. Al 38′ è il Sassuolo a sfiorare il gol. Duncan se ne va in progressione personale a pre per Rogerio, il cui mancino fa la barba al palo. Sono queste le ultime due emozioni di 45′ tutto sommato divertenti, con occasioni da una parte e dall’altra.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa c’è un cambio per il Napoli: fuori Chiriches, dentro Luperto. Gli uomini di Ancelotti cercano di riprendere in mano le redini del mach ma è il Sassuolo a sbloccare il match. Al 52′ Duncan apre per Lirola, il quale mette in mezzo un traversone insidioso. Allan non allontana a dovere, quindi Berardi ha modo di calciare. Luperto non riesce a deviare il pallone e Ospina è superato. Il Napoli prova a scuotersi per acciuffare il pareggio quanto prima. Al 58′ Koulibaly si rende pericoloso dagli sviluppi di un corner ma il difensore non colpisce bene la sfera. Al 67′ ci prova anche Milik, che raccoglie un traversone di Ghoulam tentando un bel colpo di testa: Pegolo non si lascia sorprendere. Al 69′ l’arbitro Manganiello consulta il Var per capire se ci sono gli estremi per assegnare un calcio di rigore al Napoli per una spinta di Ferrari in area. Semaforo rosso, niente penalty per gli ospiti. Al 78′ i padroni di casa sprecano una ghiotta chance in contropiede con Magnanelli, che non inquadra il bersaglio grosso. All’81’ Duncan ci prova di testa ma il suo colpo di testa è impreciso. Il Napoli raccoglie le forze e pareggia i conti all’86’. Ghoulam confeziona un assist al bacio, Magnanelli sbaglia il rinvio e Insigne non sbaglia. Piazzato a giro e Pegolo è battuto. L’ultima emozione arriva in pieno recupero, ma Pegolo è ancora attento a salvarsi su Milik.

Ecco il video di Sassuolo Napoli, con le azioni salienti e i gol del match.





