Diretta Sassuolo Napoli/ Streaming video e tv: De Zerbi sfida Ancelotti (Serie A)

Sassuolo Napoli, diretta dall’arbitro Manganiello, sarà un posticipo sicuramente stuzzicante per la ventisettesima giornata di Serie A: appuntamento alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove è in programma questo Sassuolo Napoli che nelle passate stagioni è stata spesso una trasferta scomoda per i partenopei. Oggi paradossalmente in campionato per il Napoli di Carlo Ancelotti sembra che non sia rimasto più molto da dire: dopo la sconfitta contro la Juventus, lo scudetto è ormai una chimera e d’altro canto non dovrebbe certo essere un problema entrare fra le prime quattro che si qualificheranno per la prossima Champions League. Per scongiurare ogni minimo rischio comunque sarà fondamentale non abbassare la tensione, in particolare in trasferte “intermedie” come quella contro il Sassuolo, a sua volta squadra che sembra destinata a un tranquillo anonimato di centro classifica. Gli uomini di Roberto De Zerbi avrebbero certamente meritato di più contro il Milan, adesso cercheranno il riscatto contro un’altra big della Serie A.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Napoli sarà disponibile esclusivamente su Sky: l’appuntamento con la partita del Mapei Stadium per tutti gli abbonati alla televisione satellitare sarà sui canali Sky Sport Serie A (il numero 202) e Sky Sport 251, oppure anche in diretta streaming video tramite il servizio garantito dall’applicazione Sky Go per chi non si potrà mettere davanti a un televisore.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO NAPOLI

Vediamo adesso le probabili formazioni per Sassuolo Napoli. Squalificato Consigli, tra i pali per i neroverdi ci sarà Pegolo; davanti a lui Lirola a destra e Rogerio a sinistra, qualche dubbio in più nella coppia centrale che potrebbe però essere formata da Ferrari e Peluso. A centrocampo Locatelli è favorito su Magnanelli per affiancare Sensi e Duncan, infine nel tridente d’attacco le certezze sono gli esterni Berardi e Djuricic, con un dubbio tra Babacar e Matri come prima punta. Curiosamente anche il Napoli ha il portiere squalificato: in porta dunque Ospina, davanti a lui Maksimovic-Koulibaly con doppio ballottaggio invece per quanto riguarda i terzini (favoriti Malcuit e Mario Rui). A centrocampo Carlo Ancelotti dovrebbe schierare Callejon, Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, pur con Verdi alternativa al polacco, infine in attacco il consueto dubbio tra Milik e Mertens per affiancare Insigne.

PRONOSTICO E QUOTE

Come ultima cosa, diamo uno sguardo al pronostico di Sassuolo Napoli secondo le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. I partenopei sono favoriti, dunque il segno 2 è quotato a 1,60. Si sale poi fino a quota 4,00 in caso di pareggio e dunque di segno X, infine una vittoria del Sassuolo varrebbe 5,50 volte la posta in palio per chi avrà creduto negli emiliani, puntando sul segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA