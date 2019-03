Video/ Venezia Palermo (1-1): highlights e gol della partita (Serie B)

Un punto che alla fine accontenta più il Venezia che il Palermo. Lagunari che hanno un ottimo approccio alla gara, ma, come si vede nel video di Venezia Palermo, nel secondo tempo i rosanero escono alla distanza e sfiorano la vittoria. La squadra di Cosmi non ha timori reverenziali e nonostante la big che approda al Penzo vuole interrompere la recente serie di sconfitte. I veneti giocano un primo tempo di sostanza, lasciando agli avversari solo uno sterile possesso palla. Il Venezia passa al 39’: Citro trova una bella apertura dalla sinistra, la sponda di Bruscagin in area è perfetta per l’inserimento in area di Bocalon che da due passi firma facilmente il gol del vantaggio. Una rete che scuote dal torpore il Palermo, che anche nella ripresa però ci mette un po’ a carburare.

FINALE SCOPPIETTANTE

Gli ultimi 20’ però sono infuocati: al 25’ Nestorovski guadagna un calcio di rigore per una trattenuta di Bruscagin: lo stesso macedone va sul dischetto ma si fa ipnotizzare dal portiere di casa, Vicario, che allungandosi riesce addirittura a bloccare la sfera. Al 33’ una mischia in area viene risolta dal bosniaco Jajalo, che vede però la sua conclusione infrangersi sulla traversa. La porta sembra stregata per il Palermo che al 39’ riesce però a passare con un colpo di testa di Puscas, bravo a svettare su un cross da calcio d’angolo. E allo scadere del recupero, al 95’, è proprio il romeno ad avere sui piedi il colpo del ko, calciando però alle stelle a tu per tu con Vicario. Il Venezia tira un sospiro di sollievo e torna a muovere la classifica agganciando il Livorno, pur restando in zona retrocessione, mentre il Palermo passa a -4 dal Brescia primo e si porta a +1 dal Verona terzo, ma con una partita in meno disputata rispetto a Rondinelle e Scaligeri.

Ecco il video di Venezia Palermo, con le azioni salienti del match.





© RIPRODUZIONE RISERVATA