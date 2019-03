Diretta Fiorentina Roma/ Streaming video tv: semifinale d’andata (Coppa Italia donne)

Roma Fiorentina, diretta dall’arbitro Stefano Nicolini della sezione Aia di Brescia, si disputa alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 13 marzo 2019, come semifinale d’andata della Coppa Italia di calcio femminile, un movimento sempre più in ascesa e che quest’anno avrà la ribalta della qualificazione ai Mondiali, che le azzurre hanno conquistato dopo 20 anni di assenza. La crescita della Nazionale va di pari passo con quella dell’attività di club, che sta registrando passi da gigante negli ultimi anni. L’appuntamento con Roma Fiorentina sarà presso lo stadio Tre Fontane della capitale, ricordiamo che la formula è quella della sfida con partite di andata e ritorno, dunque il verdetto sulla squadra che si qualificherà per la finale arriverà solamente al termine della partita di ritorno, a Firenze il 17 aprile prossimo. Sarà di certo una sfida di alto livello: in campionato la Roma è quarta con 32 punti, la Fiorentina seconda a quota 43. Le viola dunque partono favorite sul doppio confronto, ma di certo la Roma sarà un ostacolo duro da superare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Roma Fiorentina in diretta tv sarà visibile su Sky, che sta seguendo con sempre maggiore attenzione il calcio femminile e oggi trasmetterà la partita alle ore 13.00 sul canale numero 202, Sky Sport Serie A. Gli abbonati alla televisione satellitare avranno dunque a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Roma Fiorentina arriva in un momento particolare per la stagione del calcio femminile, dal momento che il campionato è fermo da circa un mese. In questa sosta è stata protagonista la Nazionale, che ha partecipato alla Cyprus Cup, importante torneo amichevole che è una fondamentale tappa lungo la preparazione per i Mondiali. Il cammino dell’Italia è stato più che positivo, dal momento che le azzurre sono arrivate alla finale, pur persa purtroppo ai calci di rigore contro la Corea del Nord. Adesso però almeno per qualche settimana si deve tornare a pensare all’attività di club: si entra infatti nella fase finale della stagione e sia in campionato sia in Coppa Italia è il momento dei verdetti. Pericoloso sbilanciarsi su quello che potrà succedere dopo una sosta così lunga, questa sarà dunque una variabile da tenere ben presente per Roma Fiorentina di oggi pomeriggio.



