Diretta Cagliari Fiorentina/ Streaming video e tv: Chiesa recupera (Serie A)

Cagliari Fiorentina, diretta dal signor Daniele Doveri, è valida per la ventottesima giornata della Serie A 2018-2019, di cui apre il programma: alla Sardegna Arena si gioca infatti alle ore 20:30 di venerdì 15 marzo. Si tratta di una sfida delicata soprattutto per gli isolani: a causa di un rendimento pessimo in trasferta (una sola vittoria che risale all’inizio di settembre), la squadra di Rolando Maran si trova ancora in una zona pericolosa della classifica, con 6 punti di vantaggio sul Bologna terzultimo. Ad aumentare le speranze di salvezza c’è il fatto che ci siano altre squadre coinvolte che gravitano tra sè e i felsinei, ma certo la sconfitta al Dall’Ara di domenica scorsa non ha aiutato quando invece avrebbe potuto chiudere il discorso in maniera definitiva; la Fiorentina ha sprecato troppe occasioni per pensare di potersi qualificare all’Europa League, anche se tecnicamente le possibilità ci sarebbero. Con una vittoria alla Sardegna Arena i viola arriverebbero a 4 punti da Torino e Atalanta, che attualmente occupano sesta e settima posizione; dunque la corsa non si è conclusa anche se bisogna alzare il livello e la concorrenza è ampia, e anche per la squadra di Stefano Pioli si potrebbe parlare del passo davvero lento in trasferta. Adesso comunque andiamo a vedere quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per la diretta di Cagliari Fiorentina, di cui aspettiamo con trepidazione il calcio d’inizio.

Ecco allora le probabili formazioni di Cagliari Fiorentina: avvicendamento in regia per gli isolani, Cigarini rientra dalla squalifica e si riprende il posto a scapito di Bradaric fermato dal Giudice Sportivo. Tornato a disposizione Birsa, lo sloveno potrebbe essere titolare sulla trequarti a supporto di Pavoletti e Joao Pedro, si gioca il posto non tanto con Barella – che eventualmente tornerebbe a fare la mezzala – ma con uno tra Padoin e Ionita, cioè attualmente i due interni al fianco del regista. Non cambia nulla in difesa: Cragno tra i pali, Pisacane e Ceppitelli davanti a lui con Srna e Luca Pellegrini che invece sarà il terzino sinistro. Nella Fiorentina tornano Lafont in porta e Federico Chiesa che non dovrebbe avere problemi a fare l’esterno nel tridente; squalificato invece Veretout, si punta dunque su Norgaard come regista ma l’alternativa è l’accentramento di Edmilson Fernandes arretrando Gerson, e a quel punto Giovanni Simeone farebbe l’esterno di un reparto offensivo completato da Muriel. Benassi sarà sicuramente la seconda mezzala nello scacchiere tattico viola; poi spazio a Milenkovic e Biraghi come terzini, German Pezzella e Vitor Hugo (favorito su Ceccherini) saranno i due centrali.

Per un pronostico su Cagliari Fiorentina abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la squadra viola parte favorita, avendo un valore di 2,30 volte la somma messa sul piatto per il segno 2, che identifica la sua vittoria. Il segno 1 da giocare per il successo interno degli isolani vi farebbe guadagnare una cifra pari a 3,15 volte la puntata, mentre l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e su di essa è stato posto un valore di 3,25 volte la cifra investita.



