Diretta Roma Empoli/ Streaming video e tv: la prima senza Di Francesco (Serie A)

Roma Empoli verrà diretta dal signor Fabio Maresca e, in programma alle ore 20:30 di lunedì 11 marzo, rappresenta il posticipo nella 27^ giornata del campionato di Serie A 2018-2019. E’ sicuramente il momento più delicato nella stagione giallorossa: dopo aver perso nettamente il derby la squadra è caduta negli ottavi di Champions League, anche se l’eliminazione per mano del Porto è arrivata ai tempi supplementari e con qualche decisione arbitrale al limite, ad ogni modo in una situazione di grande equilibrio e ad un passo dai calci di rigore. Adesso si tratta di rimettere insieme i pezzi e rilanciarsi verso il quarto posto: obiettivo alla portata soprattutto per il calo dell’Inter, ma è chiaro che da qui in avanti la Roma dovrà riprendere la marcia in un certo modo, cioè senza passi falsi nelle partite contro le piccole. Lo farà senza Eusebio Di Francesco, esonerato nel tardo pomeriggio di giovedì: alla fine il ribaltone annunciato c’è stato. Come quella di oggi, contro un Empoli che arriva dal pareggio contro il Parma che è stato se vogliamo un risultato deludente: i toscani non sono ancora riusciti a prendere margine rispetto alla zona retrocessione e restano dunque pericolanti, con la necessità di prendersi qualche punto anche su campi difficili. Vedremo allora in che modo andranno le cose nella diretta di Roma Empoli; intanto noi possiamo andare ad analizzare le possibili scelte dei due allenatori leggendone i dubbi e le certezze.

La diretta tv di Roma Empoli sarà trasmessa in esclusiva per i possessori di un abbonamento alla televisione satellitare

Roma Empoli non inizia certo in maniera positiva per i giallorossi: già senza gli squalificati Fazio, Kolarov e Dzeko devono fare a meno di De Rossi e Lorenzo Pellegrini, usciti malconci dalla trasferta del Do Dragao. Difesa praticamente da rifare: Marcano è favorito su Juan Jesus per affiancare Manolas, a sinistra potrebbe operare Santon con Florenzi che torna titolare a destra anche se l’alternativa sarebbe spostare sulla mancina il vice capitano con l’ingresso di Karsdorp dall’altra parte. A centrocampo Nzonzi e Cristante sono praticamente obbligati a giocare, così come Schick da prima punta; sulle fasce Perotti sembra poter sfilare la maglia ad El Shaarawy vista la sua condizione, dall’altra parte agirà Zaniolo che potrebbe scalare al centro qualora Cengiz Under dovesse dare risposte positive, in caso contrario spazio a Pastore. L’Empoli sarà ancora senza Antonelli, dunque l’esterno sinistro a centrocampo sarà Pasqual; dall’altra parte agirà Di Lorenzo, formazione classica per Beppe Iachini con Veseli, Silvestre e Dell’Orco davanti a Provedel mentre Acquah contende a Hamed Traoré una maglia in una mediana che senza troppe sorprese dovrebbe prevedere Krunic e Bennacer. Davanti migliorano le condizioni di La Gumina ma sarà ancora Farias ad affiancare Caputo; il portiere sarà Dragowski, che sembra ormai aver vinto il ballottaggio con Provedel.

Naturalmente per Roma Empoli sono i giallorossi a partire favoriti nel pronostico, ma le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai – pur sbilanciate – non sono poi così catastrofiche nei confronti degli ospiti: se infatti il segno 1 per la vittoria casalinga vale 1,53 volte la puntata, con il segno 2 per il successo esterno dei toscani guadagnereste una cifra pari a 5,75 volte la somma messa sul piatto, dunque un valore non eccessivamente alto. Siamo invece ad un corrispettivo di 4,50 volte la cifra investita come guadagno sul segno X, che come sempre regola l’eventualità del pareggio.



