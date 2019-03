Diretta Verona Ascoli/ Streaming video DAZN: quote, Hellas favorito (Serie B)

Verona Ascoli, diretta dall’arbitro Pillitteri, sabato 16 marzo 2019 alle ore 18.00, sarà una delle sfide in programma nella ventinovesima giornata del campionato di Serie B. Match importante per gli scaligeri che partita dopo partita si stanno dimostrando competitivi per il ritorno in Serie A. 4 vittorie nelle ultime 5 sfide di campionato disputate dai gialloblu, che hanno battuto il Perugia in trasferta nell’ultimo turno di campionato. Vittoria importantissima, con i gialloblu che sono ora ad una sola lunghezza dalla Serie A diretta e dal Palermo. L’Ascoli dalla sua contro il Livorno ha centrato il suo terzo pareggio consecutivo, mantenendo 4 lunghezze di vantaggio sulla zona play out.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Verona Ascoli non si potrà seguire in diretta tv ma solo in diretta streaming video via internet, con un abbonamento DAZN e collegandosi sull’applicazione ufficiale tramite pc o smart tv o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ASCOLI

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Bentegodi per la diretta Verona Ascoli. Scaligeri padroni di casa schierati con un 4-3-3 in campo con Silvestri; Faraoni, il polacco Dawidowicz, Bianchetti, lo sloveno Balkovec; Marrone, lo svedese Gustafson, Zaccagni; il tunisino Laribi, Pazzini e Di Gaudio. Risponderà l’Ascoli con un 4-4-2 in cui saranno impiegati il serbo Milinkovic-Savic; Laverone, Brosco, Valentini, D’Elia; Frattesi, Troiano, il ghanese Addae, il serbo Ninkovic; Berretta e Ciciretti.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

Gli allenatori del Verona, Fabio Grosso, e dell’Ascoli, Vincenzo Vivarini, schiereranno le loro squadre tatticamente rispettivamente con il 4-3-3 e con il 4-4-2. Nel match d’andata Ascoli vincente di misura in casa contro il Verona grazie a un gol di Cavion a 5′ dal novantesimo. Pari a reti bianche nell’ultima sfida disputata a Verona il 13 marzo 2017, il Verona non batte l’Ascoli in casa dal 3-1 dell’8 dicembre 2012, gol decisivi di Halfredsson, Juanito Gomez ed Albertazzi.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano il Verona nettamente favorito per la conquista dei tre punti contro l’Ascoli. Vittoria in casa quotata 1.80 da Bet365, mentre William Hill offre a 3.25 la quota del pareggio ed Eurobet propone a 5.00 la quota per la vittoria in trasferta. Per i gol realizzati nel corso della partita, Bwin quota over 2.5 e under 2.5 rispettivamente a 2.05 e 1.72.



