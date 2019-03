Diretta Perugia Verona/ Streaming video Rai: sfida dal grande fascino al Curi

Perugia Verona, che si gioca venerdì 8 marzo alle ore 21.00, sarà l’anticipo che aprirà ufficialmente il programma della ventottesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Le due squadre si incrociano in un momento sicuramente positivo, con gli umbri allenati da Alessandro Nesta reduci da due vittorie consecutive, in trasferta contro il Venezia e in casa contro la Salernitana. Proprio contro il Venezia, grazie a un gol di Di Gaudio, domenica sera il Verona si è aggiudicato il derby veneto riscattando il ko di Lecce e ottenendo il terzo successo nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Gialloblu ora quinti a tre lunghezze dal Palermo secondo, ma con una partita giocata in più, mentre il Perugia al settimo posto sembra candidarsi sempre più concretamente per un posto nei play off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Perugia Verona, trattandosi dell’anticipo del campionato di Serie B, sarà trasmessa in chiaro per tutti sul canale Rai Sport, ma anche sul suo “gemello” Rai Sport +: dovrete dunque recarvi ai numeri 57 e 58 del vostro televisore, in alternativa potrete seguire questa partita in diretta streaming video visitando senza costi aggiuntivi il sito www.raiplay.it, dove selezionare il canale di riferimento.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA VERONA

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Renato Curi di Perugia. Umbri in campo con il brasiliano Gabriel tra i pali e una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra rispettivamente con Rosi, lo slovacco Gyomber, Sgarbi e Mazzocchi. A centrocampo spazio a Falzerano, Carraro e il romeno Dragomir, mentre i titolari nel tridente offensivo, vista la squalifica di Sadiq, saranno Verre, Melchiorri e il nigeriano Michael. Risponderà il Verona con Silvestri in porta, Faraoni impiegato in posizione di terzino destro e Vitale impiegato in posizione di terzino sinistro, mentre il brasiliano Empereur e Bianchetti giocheranno al centro della difesa. A centrocampo al fianco di Gustafsson si muoveranno il tunisino Laribi e lo scozzese Henderson, mentre Pazzini guiderà il tridente offensivo scaligero affiancato dal coreano Lee Seung-Woo e da Di Gaudio.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-3 per il Perugia di Alessandro Nesta, stesso modulo per il Verona guidato in panchina da Fabio Grosso. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata ha fatto registrare una vittoria per 2-1 del Verona con gol di Henderson e Di Carmine dopo l’iniziale vantaggio umbro siglato da Melchiorri. Al 25 aprile 2017 risale l’ultimo precedente di campionato in casa dei Grifoni, 1-1 con vantaggio veronese di Luppi e immediato pareggio di Dezi per i biancorossi. Il Perugia non batte il Verona in casa dai tempi della Serie A, 3-1 nel match disputato nel massimo campionato il 27 gennaio 2002.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorita per la conquista dei tre punti il Perugia contro il Verona. Vittoria casalinga quotata 2.40 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.20 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 1.91 e 1.83.





© RIPRODUZIONE RISERVATA