Diretta Ascoli Livorno/ Streaming video DAZN: in palio punti salvezza (Serie B)

Ascoli Livorno, partita che si gioca domenica 10 marzo alle ore 15.00, sarà una delle sfide nel programma della ventottesima giornata nel campionato di Serie B 2018-2019. Dopo gli ultimi due pareggi contro Foggia e Carpi i marchigiani hanno visto ridursi a 4 punti il margine sulla zona play out, complice anche un tangibile miglioramento della media punti delle inseguitrici. Tra le quali c’è proprio il Livorno, che nelle ultime cinque partite di campionato ha sistematicamente vinto in casa (tre volte contro Cosenza, Venezia e soprattutto Benevento, nell’ultimo turno del campionato) e perso in trasferta (contro Lecce e Spezia). Una vittoria nella sfida allo stadio Del Duca potrebbe rappresentare una svolta potenziale nella stagione di entrambe le squadre.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Ascoli Livorno non sarà trasmessa in diretta tv ma in esclusiva solo per gli abbonati DAZN che potranno collegarsi tramite smart tv, pc o dispositivi mobili come smartphone o tablet e seguire la diretta streaming video via internet dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI LIVORNO

Le probabili formazioni che si affronteranno presso lo stadio Del Duca di Ascoli. I padroni di casa marchigiani giocheranno col serbo Milinkovic-Savic tra i pali, Laverone sull’out di destra e D’Elia sull’out di sinistra, mentre Quaranta e Bosco saranno i centrali di difesa. A centrocampo spazio al ghanese Addae, a Toriano e a Frattesi, mentre il serbo Ninkovic sarà il trequartista alle spalle del duo offensivo composto da Beretta e dal belga Ngombo. Risponderà il Livorno con il ceko Zima tra i pali e una difesa a tre formata da Gonnelli, Di Gennaro e dal croato Bogdan. A centrocampo spazio a Luci e ad Agazzi, mentre sulla fascia destra si muoverà Valiani e sulla fascia sinistra Porcino. In attacco al fianco del montenegrino Raicevic si muoveranno nel tridente Diamanti e il brasiliano Murilo.

CHIAVE TATTICA E PRECEDENTI

4-3-1-2 per l’Ascoli di Vincenzo Vivarini, 3-4-3 per il Livorno di Roberto Breda. Saranno questi gli schieramenti tattici delle due formazioni. Il match d’andata ha fatto registrare una vittoria di misura allo stadio Armando Picchi del Livorno, 1-0 firmato Raicevic. Al 14 maggio 2016, sempre in Serie B, risale l’ultimo precedente di campionato ad Ascoli tra le due squadre: vinsero i labronici 1-3 con reti di Aramu (doppietta) e Vantaggiato, mentre per l’Ascoli andò in gol Cinaglia. Ultima vittoria interna dell’Ascoli contro il Livorno datata 28 aprile 2012, 2-0 con reti di Soncin e Scalise.

PRONOSTICO E QUOTE

Le agenzie di scommesse considerano favorito per la conquista dei tre punti l’Ascoli contro il Livorno. Vittoria casalinga quotata 2.20 da Eurobet, mentre Bet365 propone a 3.10 la quota relativa al pareggio e William Hill offre a 3.60 la quota per la vittoria in trasferta. Per chi scommetterà sui gol complessivamente realizzati nel corso della partita, over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente da Bwin 2.20 e 1.62.





