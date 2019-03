Diretta Lazio Parma/ Streaming video e tv: quote, biancocelesti favoriti (Serie A)

Lazio Parma verrà diretta dal signor Luca Banti: alle ore 15:00 di domenica 17 marzo lo stadio Olimpico apre le sue porte sulla sfida valida per la 28^ giornata nel campionato di Serie A 2018-2019. Una partita importante per i biancocelesti, che rispetto alla concorrenza per l’Europa devono ancora giocare una sfida, quella interna contro l’Udinese: pareggiando a Firenze la Lazio è scivolata all’ottavo posto in classifica ma virtualmente potrebbe sorpassare Torino e Atalanta, ma ha bisogno di vincere oggi e confermare il suo passo verso la qualificazione in Europa League, con una piccola speranza di mettere le mani sul quarto posto. Per questo vincere diventa ancora più importante; il Parma ha ben poco da chiedere al suo campionato, perchè è troppo lontano dalla zona europea e ha ormai chiuso i conti con la salvezza. Giocando senza pressioni può centrare ottimi risultati (la vittoria contro il Genoa dello scorso sabato) ma anche eventualmente andare incontro a cali di concentrazione strutturali e inevitabili; vedremo allora quello che succederà oggi nella diretta di Lazio Parma, ma sicuramente le motivazioni giocano a favore della squadra di casa. Intanto andiamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero schierare le loro formazioni sul terreno di gioco dello stadio Olimpico.

La diretta tv di Lazio Parma sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare, che potranno seguirla su Sky Sport Serie A (202) e Sky Sport 252; per chi non fosse cliente del pacchetto Calcio il codice 420598 permetterà di acquistare comunque il singolo evento, mentre in assenza di un televisore sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non comporta costi aggiuntivi – su apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone.

Le scelte di Simone Inzaghi per Lazio Parma devono prescindere da Immobile, che è squalificato: sarà Caicedo a farne le veci, con Joaquin Correa che appare favorito su Luis Alberto per fare il trequartista. L’ecuadoriano non sta benissimo, perciò l’alternativa è quella del tandem Correa-Luis Alberto davanti; Parolo e Milinkovic-Savic saranno le due mezzali al fianco di Lucas Leiva, Marusic è favorito per la corsia destra con Lulic che agirà a sinistra. In difesa, davanti a Strakosha, vedremo Bastos e Stefan Radu ai lati dell’insostituibile Acerbi. Nel Parma spazio al solito 4-3-3, che sarà senza Scozzarella: Luca Rigoni per prendere il posto in cabina di regia, a questo punto saranno sicuramente titolari Barillà e Kucka come interni di centrocampo. La difesa, come sempre, sarà formata da Iacoponi e Gagliolo come esterni con Bruno Alves e Bastoni a protezione di Sepe; nel tridente offensivo si rinnova il ballottaggio tra Biabiany e Siligardi, sicuri del posto sono naturalmente Gervinho (per lui quasi aria di derby visti i trascorsi alla Roma) e Inglese.

Le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai hanno fornito un pronostico per Lazio Parma nel quale i padroni di casa sono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 1,25 volte la cifra puntata, mentre per il segno 2 che regola il successo esterno dei ducali arriviamo ad un valore di 8,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Per quanto riguarda l’eventualità del pareggio, identificata dal segno X, siamo a una somma corrispondente a 5,00 volte la somma investita con questo bookmaker.



