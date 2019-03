Diretta Modena Trento/ Streaming video e tv: sfida decisiva per Velasco (volley)

Modena Trento, diretta dagli arbitri Roberto Boris e Ilaria Vagni, è la partita di volley maschile in programma oggi domenica 17 marzo 2019 al Pala Panini: fischio d’inizio atteso per le ore 19,00 nella 12^ giornata di ritorno della Serie A1. Il campionato di Superlega con la diretta tra Modena e Trento ci regala una vera chicca: si tratta infatti di uno degli incontri più attesi della stagione non solo per la grande storia che i due club registrano alla vigilia della 25^ giornata di Serie A1. I protagonisti chiamati al taraflex del Pala Panini, tempio del volley italiano e l’attuale situazione in classifica , quando è vicinissima la chiusura della stagione regolare, ci fa ben capire l’elettricità che accompagna questo epico scontro diretto.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE MODENA TRENTO

Modena Trento in diretta tv, come abbiamo già accennato, sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 19.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Modena Trento. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MODENA TRENTO: COME ARRIVANO I DUE CLUB

Come accennato prima, a rendere la diretta tra Modena e Trento ancor più speciale vi è anche la classifica della serie A1, fissata alla viglia di questa 25^ giornata del campionato regolare: ricordiamo infatti che solo settimana prossima verrà disputata l’ultima giornata e poi sarà piena lotta per i play off scudetto. Ecco che allora entrambi i club vogliono approdare al tabellone finale con il miglior piazzamento possibile, ma tra le due formazioni di certo è l’Itas a vantare la migliore posizione. La squadra di Lorenzetti, che pure aveva vinto nel turno di andata per 3-1, è infatti ferma alla seconda piazza con ben 60 punti (e solo tre di distacco da Perugia capolista). Appena più indietro è invece rimasta Modena, che nella precedente giornata non ha fatto punteggio pieno contro Siena. I gialloblu, in piena crisi infortunati sono solo quarti e pure rischiano di venir scavalcati da Milano per il tabellone dei play off scudetto. Per Velasco e i suoi quindi vincere questo scontro diretto potrebbe rivelarsi più che mai importante: chissà però che dirà il campo.



