Diretta Siena Modena/ Streaming video Rai: Velasco cerca il riscatto (volley)

Siena Modena, diretta dagli arbitri Gianluca Cappello e Luca Sobrero, si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 10 marzo 2019, per la ventiquattresima giornata della Superlega di volley maschile, il massimo campionato italiano di pallavolo che è giunto alla terzultima giornata della stagione regolare. Al PalaEstra della città toscana andrà dunque in scena una sfida delicatissima: Siena Modena infatti per i padroni di casa della Emma Villas potrebbe essere l’ultima chance salvezza, dal momento che i toscani hanno appena 14 punti e ben cinque lunghezze di ritardo dalla terzultima; d’altro canto la Azimut Leo Shoes Modena sta vivendo un periodo difficilissimo e adesso deve salvare almeno il quarto posto, che all’inizio del campionato sarebbe stato considerato davvero l’obiettivo minimo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE SIENA MODENA

Siena Modena in diretta tv, come abbiamo già accennato, sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando che è la casa della pallavolo italiana, naturalmente alle ore 18.00. Di conseguenza, sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video su Rai Play, particolarmente utile per quei tifosi e appassionati che questa sera non potessero mettersi davanti a un televisore ma volessero comunque seguire Siena Modena. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

RISULTATI E CONTESTO

Siena Modena sarà dunque una partita fondamentale, anche se valori e obiettivi delle due formazioni sono completamente diversi. Per i toscani l’ultimo treno salvezza è forse passato settimana scorsa, quando la Emma Villas Siena ha perso 3-2 sul campo di Castellana Grotte, un risultato che serve a poco per i pugliesi ma che potrebbe essere stata la mazzata definitiva per gli uomini di Juan Manuel Cichello. Oggi è davvero l’ultima spiaggia, ma servirebbe una grande impresa contro una big e in ogni caso solo per tenere ancora viva la speranza di una rimonta comunque complicatissima. Modena però non potrà commettere altri passi falsi in un periodo già molto difficile per gli uomini di Julio Velasco. Eliminata dalla Champions League (unica squadra italiana finora uscita dalle Coppe europee tra uomini e donne), Modena sta viaggiando a rilento anche in campionato, come testimoniato dalle recenti sconfitte subite non solo contro colossi quali Perugia e Civitanova, ma pure contro una squadra di media classifica come Monza. A questo punto, Modena deve almeno raggiungere il quarto posto per avere il fattore campo nei quarti e sperare di recuperare i tanti acciaccati per essere più competitiva.



