Diretta Rieti Virtus Roma/ Streaming video e tv: sfida decisiva per la promozione!

Rieti Virtus Roma si gioca al PalaSojourner con palla a due alle ore 12:00 di domenica 17 marzo: il lunch match nella 25^ giornata del girone Ovest di basket Serie A2 2018-2019 è uno degli appuntamenti più attesi in una regular season ancora tutta da definire. La capolista ha fatto un passo avanti verso la promozione nell’ultimo turno, quando ha battuto Tortona e allo stesso tempo ha salutato la sconfitta della Zeus Energy a Capo d’Orlando: dunque se anche dovesse perdere oggi Rieti non opererebbe il sorpasso perché adesso, nonostante abbia vinto l’andata in trasferta, la rivale si trova sotto di due gare. Il problema resta la Benfapp: i siciliani giocano a Scafati nel pomeriggio e restano ad una partita di distanza con la seria possibilità di prendere il comando. Tuttavia la Virtus mantiene la differenza canestri a suo vantaggio, il che può fare tutta la differenza del mondo: vedremo allora quello che succederà tra poche ore nella diretta di Rieti Virtus Roma, che rischia davvero di essere la partita determinante per la promozione diretta in Serie A1.

Nella diretta di Rieti Virtus Roma si gioca per la Serie A1, come abbiamo già visto: con una vittoria la Zeus Energy Group rilancerebbe fortemente la sua candidatura all’interno di una stagione nella quale ha saputo tenere un rendimento fantastico. Rieti però è caduta a Capo d’Orlando, perdendo forse una grande occasione: avesse vinto, oggi avrebbe avuto la possibilità di prendere il comando del girone Ovest e a quel punto le sarebbe bastato vincere tante partite quante quelle di Roma per ottenere un grande ritorno al piano di sopra. In questo modo invece il successo odierno potrebbe non bastare, perché la stessa Capo d’Orlando rimane sorniona; la Zeus Energy dunque rischia addirittura di entrare nei playoff con il terzo posto nel girone, avendo un cammino sulla carta più complicato. Per quanto riguarda la Virtus, l’occasione oggi è davvero ghiotta: con una vittoria esterna – al netto della differenza canestri – la capolista spingerebbe Rieti a tre partite di svantaggio dovendone giocare appena cinque per chiudere la regular season. La squadra del Lazio sarebbe a quel punto fuori dai giochi e, come già visto, ai giallorossi basterebbe vincere anche solo una partita in meno rispetto a Capo d’Orlando (con cui ha già disputato entrambe le sfide) per ottenere finalmente la tanto agognata promozione. Sarà allora una partita davvero intensa e tesa: ci aspettiamo un punto a punto, sicuramente per i valori del roster la Virtus Roma rimane superiore ma Rieti ha già fatto il colpo all’andata e ha tutte le possibilità di replicare, perché come detto sta disputando una stagione superlativa.



