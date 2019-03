Video/ Atalanta Chievo (1-1): highlights e gol della partita (Serie A 28^ giornata)

Andiamo a vedere il video di Atalanta Chievo, partita valida per la 28^ giornata nel campionato di Serie A. L’Atalanta ha l’occasione di mettere il turbo in zona Europa ma non sfrutta gli stop di Roma e Torino. Contro un Chievo virtualmente retrocesso la squadra di Gasperini non va oltre il pareggio. La Dea parte con il piede giusto mettendo alla prova Sorrentino con le iniziative del solito Papu Gomez. L’esperto numero uno dei gialloblu non concede nulla. Poi, quasi all’improvviso, la formazione allenata da Di Carlo fa calare il gelo sull’Atleti Azzurri di Italia. Lancio lunghissimo per Meggiorini, che tiene palla dopo l’uscita di Gollini, e da posizione defilata centra la porta con una giocata di mancino perfetta. E’ 0-1 per il Chievo Verona. I padroni di casa provano a scuotersi. Gasperini ricorre ad un cambio tattico e nella ripresa mette dentro anche Castagne, Pasalic e Barrow. Il pareggio arriva al cinquantacinquesimo minuto con Ilicic che supera Sorrentino con un tocco ben calibrato in un duello a tu per tu. Dopo l’uno a l’uno l’Atalanta prova ad accelerare il passo e crea non pochi grattacapi alla retroguardia veneta. Nel finale ci prova il Chievo su calcio d’angolo, mentre i nerazzurri rispondono con un contropiede ben orchestrato che però non ha esito. Finisce 1-1, Atalanta e Chievo si dividono la posta.

VIDEO ATALANTA CHIEVO: IL TABELLINO

ATALANTA-CHIEVO 1-1

Marcatori: 31′ Meggiorini, 55′ Ilicic

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello (87′ Barrow); Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens (55′ Castagne); Gomez; Ilicic (77′ Pasalic), D. Zapata.

CHIEVO (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli (90′ Frey), Cesar, Barba; Jaroszynski, Dioussè, Hetemaj; Giaccherini; Meggiorini (70′ Pucciarelli), Stepinski (79′ Djordjevic).

Arbitro: Irrati

Ammoniti: Meggiorini, De Roon, Dioussé, Hetemaj, Cesar, Andreolli, Barba

Espulsi: –





